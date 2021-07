Nicola Zingaretti: “Invitare giovani a non vaccinarsi è grave”/ “Salvini si vergogni”

Nicola Zingaretti, ex segretario del Partito Democratico e attuale presidente della Regione Lazio, si scaglia contro Matteo Salvini. Lo fa attraverso un’intervista rilasciata a “Il Corriere della Sera”, nella quale il governatore ribadisce che la regola aurea è quella di vaccinare il maggior numero di persone possibile, in quanto la variante Delta rappresenta una reale minaccia per la salute pubblica ed è d’uopo non farsi cogliere impreparati da questa situazione di difficoltà sanitaria. Ecco perché, agli occhi di Zingaretti, le affermazioni di Salvini, il quale ha sottolineato che “è demenziale minacciare con l’ago un diciottenne”, assumono una connotazione oltremodo negativo: “Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si vaccini”.

Secondo l’intervistato, le parole del leader della Lega rappresentano “una vera e propria vergogna, equivale a dire che non si raggiungerà mai l’immunità di gregge e questo significherebbe perdere la battaglia contro il virus. È un po’ come se in guerra si invitassero le persone a disertare. Colpisce che si definiscano patrioti gli esponenti politici che sono contro gli italiani e contro gli interessi del Paese”.

NICOLA ZINGARETTI VS MATTEO SALVINI: “POTENZIARE LE VACCINAZIONI”

Nicola Zingaretti, nel prosieguo dell’intervista concessa a “Il Corriere della Sera”, ha evidenziato, in merito alla risalita di contagi nel “suo” Lazio, che nell’area della più grande metropoli italiana e capitale del Paese, Roma, purtroppo la settimana degli Europei, straordinaria per la vittoria, ha inciso sulla diffusione del Coronavirus: “Abbiamo segnali che i festeggiamenti abbiano inciso e altri contagi ce li dobbiamo aspettare. Siamo allertati anche per il rischio che crescano i ricoveri, abbiamo dato disposizioni per non farci trovare impreparati”.

In merito al Green Pass, invece, Zingaretti l’ha definito uno strumento utile ad abbassare i rischi nei luoghi frequentati, che va sicuramente adottato anche come incentivo a vaccinarsi per le fasce più dubbiose o scettiche: “Il Green Pass può essere un’opportunità, può incentivare le persone a sedersi a un tavolo o entrare in un negozio. Il Governo fa bene, il tema è sempre decidere con coerenza e trovare il punto di equilibrio. Ci vogliono poche regole chiare e quelle vanno rispettate, senza furbizie”. Infine, una battuta su Enrico Letta, favorevole all’obbligo vaccinale per tutti: “Sono d’accordo. Penso che a estreme condizioni non si debba avere paura di introdurre misure straordinarie ed eccezionali almeno per un periodo transitorio e per alcune categorie”.



