Nicolai Gorodisky/ Maglia verde per il serale e boom di polemiche! (Amici 19)

NICOLAI GORODISKY AL SERALE DI AMICI 19?

Nicolai Gorodisky è arrivato come un fulmine a ciel sereno ad Amici 19 nei giorni scorsi e siamo certi che sarà il protagonista della puntata di oggi. Il ballerino classico ha ottenuto la maglia amaranto e l’accesso alla classe durante i daytime quando nessuno si sarebbe aspettato altri ingressi dopo l’annuncio di Maria De Filippi che presto le eliminazioni si sarebbero moltiplicate, e adesso? Non solo il ballerino è entrato nella scuola ma ha già ottenuto la felpa verde occupando un posto al serale tra le polemiche del pubblico. Le anticipazioni del pomeridiano di oggi rivelano proprio che Nicolai sarà insieme a Nyv sul palco del prime time di Canale5 ma i commenti a suo sfavore non sono mancati e non mancheranno nemmeno oggi, perché? E’ presto detto.

NICOLAI GORODISKY LITIGA CON TALISA AD AMICI 19

Chi ha seguito le puntate pomeridiane di Amici 19 sa bene che Nicolai Gorodisky sarà anche bravo ma non brilla per educazione. Il suo temperamento ha già messo in crisi molti protagonisti in settimana a cominciare dai suoi compagni di avventura finendo ai professori e in molti si aspettavano provvedimenti che non solo non sono arrivati ma che non gli hanno nemmeno sbarrato la strada verso la fase finale del programma. Il primo è avvenuto con Talisa e con Karina quando la prima ha avuto il “coraggio” di dirgli che assomiglia molto a Javier come ballerino. Tanto è basta per far uscire di testa Nicolai che ha subito attaccato tutti e tutto a cominciare dalla ballerina: “Talisa mi ha detto che sono uguale a Javier. Non mi piacciono questi paragoni. Allora vuol dire che non capisce niente. Non devo imparare da loro. Io non la conosco per niente. Io sono qui a imparare da voi insegnanti, non da gente che non sa un cavolo!”.

LO SCONTRO CON ALBERTO CASTELLANI E LE POLEMICHE DEL PUBBLICO DI AMICI 19

Come se questo non bastasse, il ballerino ha finito per attaccare anche Karina al grido di: “Faccio una sfida e ti mando a casa!”. Nessuno dei ragazzi è riuscito a calmarlo e se Nyv è stata addirittura scavalcata, Jacopo ha ottenuto risposte poche carine negli spogliatoi. Ma se la lite con le ballerine poteva avere più chiavi di lettura, non può averlo quello che è successo nel pomeridiano di giovedì quando Nicolai ha addirittura fatto fuoco e fiamme durante una lezione di Alberto Castellani. Per la prima volta il coach entra nella scuola per una lezione sulla gestione delle emozioni ed è il proprio il ballerino che da di matto uscendo prima dalla classe tornando poi suoi suoi passi e continuando ad interrompere con le sue domande tanto da indisporre anche gli altri, Gaia Gozzi compresa, che ha risposto a tono. Il pubblico ha inveito contro di lui chiedendo a gran forza che la sua maglia verde sia revocata visto che nelle scorse settimane Javier e Valentin hanno subito provvedimento e ramanzine anche per molto meno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA