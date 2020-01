Amici 19/ Anticipazioni puntata 30 gennaio: Enrico Nigiotti ospite, Elena D’Amario…

Amici 19 torna in onda oggi pomeriggio con la solita doppia puntata ma con un balzo in avanti visto che in molti sono già a conoscenza delle anticipazioni del pomeridiano di sabato pomeriggio e tutto quello che succederà tra assegnazioni maglie ed eliminati. Il serale si avvicina a grandi passi e i ragazzi dovranno mettersi a lavoro seriamente per ottenere il sì all’ultimo scoglio e sentire il profumo di un palco come quello del prime time di Canale5 fino ad allora continuerà la vita nella scuola così come le lezioni. Proprio oggi, secondo quanto annuncia Real Time, la scuola potrà godere di un ospite speciale, un pupillo di Maria de Filippi e un figlio del programma ovvero Enrico Nigiotti. Il cantautore mollò proprio al serale per dare spazio all’allora fidanzata Elena d’Amario e oggi i due si ritroveranno sotto lo stesso tetto.

AMICI 19, ENRICO NIGIOTTI OSPITE IN SALA

Il toscano incontrerà i ragazzi di Amici 19 per una lezione speciale e per raccontare loro la sua esperienza sin dalla partecipazione al programma fino al palco di Sanremo passando da X Factor, chi meglio di lui può spiegare che perseverare e lavorare sodo permetterà loro di arrivare lontano se il talento c’è? Gli occhi dei fan saranno puntati sulla sua presenza in sala ma anche su quello che succederà oggi pomeriggio dopo lo sfogo di Nicolai di ieri. Il ballerino è andato contro Karina e contro chi si erge a maestro e la stessa Nyv lo ha invitato a pensare al suo lasciando stare il testo. Cosa succederà oggi al ballerino e cosa scopriremo con la nuova puntata all’orizzonte?

