Nicolas Maupas: “Mare Fuori? Nessuno era pronto a un’onda così grande”/ “I miei genitori sempre di appoggio”

Nicolas Maupas e il successo di Mare Fuori: “Legato a questo progetto“

Nicolas Maupas è uno degli ospiti di Caterina Balivo della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai1. Da stasera andrà in onda la nuova fiction Rai Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, con Stefano Accorsi che interpreta Guglielmo Marconi e lo stesso Maupas a rappresentare lo storico inventore del telegrafo senza fili in età giovanile. Ma, oltre a questa fiction, il giovane attore è anche uno dei più celebri e amati del momento, soprattutto dai ragazzi, per il clamoroso successo ottenuto in Mare Fuori.

“Non me l’aspettavo ma credo nessuno di noi era pronto a un’onda così grande. È stato travolgente, incredibile, ancora oggi lo dico sempre. Sono legato a questo progetto e a tutto quello che è nato intorno“, ha raccontato nel salotto della Balivo, parlando del successo della serie. Al suo fianco a supportarlo sempre, oltre ai numerosissimi fan e telespettatori, ci sono anche i genitori: “Sono sempre estremamente di grande appoggio, ed è la mia grande fortuna“.

Nicolas Maupas e la passione per il cinema: il retroscena sui tempi della scuola

Nicolas Maupas ha sin da giovanissimo coltivato la passione per il cinema, crescendo a suon di film e qualche volta saltando le lezioni a scuola: “Mi è capitato più di una volta di non andare a scuola per vedere film. La classica ‘balzata’, mi piaceva tantissimo il cinema, era il mio luogo sicuro. Poi è un posto buio, dove nessuno ti vede“. Negli anni l’attore si è fatto una vera e propria cultura cinematografica e cita quali sono le pellicole che gli stanno più a cuore e che spesso rivede: “I film che rivedo volentieri sono Amarcord di Fellini, forse il mio preferito, ma anche Carnage, Brutti sporchi e cattivi. Ma anche il mondo Marvel e fantasy mi piace. Ho avuto il poster di Harry Potter ma l’ho tolto, sono cresciuto“.











