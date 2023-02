Nicolas Sarkozy e Giulia, marito e figlia Carla Bruni/ Lei “E’ uomo alfa e a letto..”

Nicolas Sarkozy e Carla Bruni, dalla loro storia d’amore la splendida figlia Giulia

Nicolas Sarkozy e Giulia Sarkozy sono il marito e la figlia di Carla Bruni, la supermodella da quasi quindici anni al fianco del famoso politico francese. I due pronunciarono il fatidico sì nella splendida residenza presidenziale della Lanterne a Versailles, nell’ormai lontano 2008. Da quel giorno l’ex fotomodella non ha mai smesso di sostenere il suo amore per lui, dichiarando un grande amore che ha portato anche alla nascita della figlia Giulia. Nicolas Sarkozy ha vissuto momenti davvero complicati nel corso della sua esistenza, ma al suo fianco ha sempre avuto il supporto della compagna, pure quando è finito agli arresti domiciliari per la pesante accusa di finanziamento illecito nella campagna elettorale presidenziale del 2012.

Ma è proprio nei periodi più tenebrosi che Carla Bruni è riuscita a dare il giusto slancio al consorte, come dimostra una bella intervista rilasciata al Sunday Times dove riservò parole al miele per il marito: “Nicolas Sarkozy è un tipo super alfa. Vuole avere il controllo su ogni cosa e dirigere tutto. È diventato presidente perché ha questo temperamento, ma non ha bisogno di una Nazione per farlo, lo fa comunque”.

Nicolas Sarkozy e l’intesa con la moglie Carla Bruni, la super modella: “Siamo ancora attratti l’uno dall’altra e in camera da letto…”

Un carattere forte e autoritario, quello di Nicolas Sarkozy. Ma per la moglie Carla Bruni nasconde anche un animo estremamente gentile e dolce. Infatti nella medesima intervista confida che il marito “è dolce e gentile, ma soprattutto sexy”. “A casa non litighiamo quasi mai, perché siamo entrambi forti e guardiamo le cose in modo molto positivo”, le parole di Carla Bruni. Come dicevamo, dalla storia d’amore tra il politico francese e la supermodella è nata la figlia Giulia, che oggi ha dieci anni e si aggiunge all’altro figlio della modella, Aurélien Enthoven, avuto da una precedente relazione, e ai tre figli dell’ex presidente francese.

“Siamo ancora attratti l’uno dall’altra e facciamo ses*o in maniera fantastica”, ha rivelato non molto tempo fa la Bruni. Insomma la complicità all’interno della coppia non manca, anzi si rinsalda e si alimenta anno dopo anno. Tra Nicolas Sarkozy e Carla Bruni va tutto a gonfie vele, la loro storia d’amore procede verso nuovi orizzonti.











