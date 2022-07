Nicolas Vaporidis asfalta Jeremias e i coniugi Russo/ “Giocatori veri. Mi auguro…”

Nicolas Vaporidis: “L’Isola? Un’esperienza umana”

Nicolas Vaporidis, dopo 100 giorni in Honduras, giovedì scorso è tornato in Italia come vincitore dell’Isola dei famosi 2022. L’attore ha vinto la sedicesima edizione del reality con l’87% dei voti. Nel 2006 l’attore ha raggiunto il successo con “Notte prima degli esami” a seguire dieci anni di popolarità e poi l’assenza dal grande schermo fino alla partecipazione all’Isola: “Avevo una certa reticenza nei confronti dei reality, avevo paura, pensavo di non essere all’altezza. Poi dopo un po’ ho pensato che era un’occasione unica. Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte”, ha confessato al Corriere della Sera. Dopo due mesi sull’Isola Vaporidis ha anche parlato della sua attuale fidanzata Ali, che vive a Londra: “Ho sentito il bisogno di condividere il fatto che ho incontrato una persona meravigliosa. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io”. In passato Vaporidis è stato legato alle colleghe Cristiana Capotondi, Ilaria Spada e sposato con Giorgia Surina.

All’Isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis ha anche trovato degli amici: Edoardo Tavassi e sua sorella Guendalina, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Molto forte l’amicizia nata con il vulcanico romano: “Con Edoardo il rapporto è nato in punta di piedi e diventato sempre più importante. Lui mi ha aiutato ad aprire la mia porta leggera, giocosa, ludica, meno seriosa”, ha spiegato l’attore al Corriere della Sera. Ma in Honduras ha trovato amici, ma anche “nemici”: “Nessuna affinità con Lory Del Santo: ho discusso tanto con lei. Non ho capito né condiviso il suo pensiero. Anche con Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e la moglie Laura non c’è stata nessuna affinità. Abbiamo valori opposti. Loro sono giocatori veri, con profonda conoscenza delle dinamiche dei reality, io non avevo consapevolezza di ciò, sono entrato naif. Mi auguro solo che loro nella vita privata non siano come sull’Isola, anche se temo che il gioco e le scorrettezze che fai nel gioco, siano lo specchio di ciò che sei nella vita”.

