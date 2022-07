Nicolas Vaporidis come userà il montepremi dell’Isola dei Famosi?/ “Vivrò a Londra ma…”

Nicolas Vaporidis: cosa farà del montepremi dell’Isola dei famosi 2022?

Nicolas Vaporidis ha vinto la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. L’attore, dopo 99 giorni in Honduras e 25 puntate, ha trionfato con l’87% dei voti e conquistato il montepremi di 100 mila euro, di cui una parte andrà devoluta in beneficienza. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Vaporidis ha rivelato come userò i soldi vinti: “Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”. L’attore non ha nascosto il suo desiderio di poter tornare a recitare: dopo uno stop di 4 anni, Vaporidis è tornato sul grande schermo nel 2022 con la pellicola “Bla bla baby” dell’amico Fausto Brizzi. Per il futuro, infatti, non pensa di partecipare ad altri reality. Durante il reality ha perso 8 chili!

Nicolas Vaporidis e il triste retroscena sulla sua infanzia/ "Mio padre abbandonò..."

Nicolas Vaporidis: “Ben vengano le novità”

Subito dopo la vittoria all’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis ha chiamato la mamma Eleonora: “Ci siamo rassicurati a vicenda…”. Poi ha sentito la fidanzata Alì, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo che vive a Londra. Dopo quasi 100 giorni lontani, i due cercheranno di passare insieme più tempo possibile. Con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Vaporidis è riuscito a sdogare il pregiudizio del monto del cinema verso i reality: “La libertà di fare le proprie scelte è un qualcosa di impagabile. La vita è una e se le decisioni che si prendono servono ad arricchirla, ben vengano le novità”, ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni. Sull’Isola Nicolas ha legato molto con Edoardo Tavassi: “Non ha un profilo intellettuale convenzionale, ma è intelligente e autoironico. Sono attratto dall’umanità delle persone”.

LEGGI ANCHE:

Nicolas Vaporidis asfalta Jeremias e i coniugi Russo/ "Giocatori veri. Mi auguro..."Nicolas Vaporidis "Lory Del Santo? Alcuna affinità"/ "Carmen genio comico, Edoardo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA