Nicole Daza, compagna Marcell Jacobs/ “Il primo incontro? Ipnotizzati l’uno dall’altro”

“Non sono una modella, non sono un’influencer. Sono una semplice mamma. Studio alta sartoria e tra poco inizio uno stage in un atelier”. Si definisce così, ai microfoni del Corriere, Nicole Daza, la fidanzata e futura moglie di Marcell Jacobs, velocista vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo per i 100 metri. La 27enne originaria di Manta in Ecuador è finita sotto i riflettori dopo il trionfo sorprendente del suo compagno, oggi oggetto di dubbi da parte della stampa americana e britannica. “Non mi sorprende che lo pensino, di solito a vincere sono americani o giamaicani. – ha replicato Nicole in merito ai soi di doping piovuti sul compagno – Due medaglie importanti che vanno agli italiani. Capisco che possa dar fastidio, ma conosco lo sforzo fatto da Marcell e non ho dubbi. Io ne ho sorriso, non mi tocca”, ha chiarito la donna.

Nicole Daza: “Il primo incontro con Marcell? Ci siamo ipnotizzati l’un l’altra”

Nel corso dell’intervista, Nicole Daza ha raccontato anche il primo incontro con Marcell Jacobs a Milano, svelando che “I nostri sguardi si sono incrociati. Ci siamo ipnotizzati l’un l’altra. Poi una sigaretta, due parole e da lì non ci siamo più lasciati”. Con l’amore è arrivata anche la decisione di vivere insieme: “Prima vivevamo in case diverse. – ha raccontato la Daza – Dopo 9 mesi ci siamo trasferiti a Roma per stare vicino al campo di allenamento, una scelta per salvaguardare il futuro di entrambi. Roma offre maggiori opportunità di lavoro”, ha quindi raccontato. Nicole ha inoltre raccontato di amare tanto Jacobs perché “Ama tanto la famiglia come non ho mai visto in nessun ragazzo. Se gli dai un euro te ne restituisce due. – tuttavia – Il difetto è che si dimentica le cose, a volte sta sulle nuvole. Quando gli chiedo le cose, non le fa. Però vabbè ci sta!”, ha concluso.

