Nicole ed Edoardo, moglie e figlio Alex Britti/ Un grande amore lontano dal gossip

L’artista romano Alex Britti è da sempre stato molto riservato sulla vita privata. Britti è legato dal 2013 con Nicole, una ragazza di 22 anni più giovane di lui. Non si sa molto sulla ragazza, se non che è originaria di Milano ma da tempo abita a Roma con il famoso chitarrista. “Una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci”, ha racconto tempo fa Britti a Vanity Fair. Di lei non c’è traccia sui social, appare in pochissimi scatti pubblicati da Britti sul suo profilo Instagram. “La mia vita in una foto”, ha scritto pubblicando una foto della compagna con il pancione. I due, infatti, nel giugno 2017 sono diventati genitori di Edoardo e nello stesso anno si sono sposati in gran segreto. Il figlio di Alex Britti si chiama Edoardo in onore di Edoardo Bennato, grande amico del chitarrista romano.

Alex Britti: l’arrivo del figlio Edoardo

Alex Britti e Nicole hanno voluto allargare la loro famiglia: “Lo abbiamo sentito, desiderato, parlato, deciso, cercato, in qualche modo chiamato. Lui era evidentemente libero, e ci ha risposto subito. Allora l’abbiamo aspettato. Ci è venuto a trovare, ed è stata un’emozione indescrivibile. Ma sono convinto che, anche fosse stato un incidente, l’avrei guardato poi come la cosa più bella del mondo”, ha rivelato il chitarrista a Vanity Fair. Il bambino, oggi 4 anni, appare spesso (sempre con la faccia coperta) sui profili social del padre, che con il piccolo ama condividere la sua passione per la musica. Alex Britti è diventato papà a 50 anni e la nascita di Edoardo ha cambiato tutte le sue priorità: “La rivoluzione che accade, quando sei genitore, è che di te stesso non t’importa più se non in funzione di quella creatura. Se sto con Edoardo, c’è Edoardo e basta. Sensazione strana, totale, che non conoscevo”.

