Nicole Frendo/ Da X-Factor Malta torna in Italia (finalista Festival di Castrocaro)

Il nome di Nicole Frendo sarà forse sconosciuto agli italiani, ma di certo ha ottenuto un suo spazio a X Factor di Malta appena l’anno scorso, riuscendo a stupire la giuria grazie alle sue abilità canore. In particolare ha cantato Too Good at Goodbyes di Sam Smith, per poi stupire ancora di più nei mesi successivi grazie alla sua interpretazione di Purple Rain, una delle hit indiscusse di Prince. Con i suoi sedici anni d’età, Nicole è riuscita tra l’altro a partecipare alla prima edizione del talent maltese, classificandosi però solo terza rispetto alla vincitrice Michela Pace e al rivale Owen Leullen, che ha ottenuto il secondo posto. Nonostante la sua giovanissima età, la voce incredibili di Nicole Frendo le ha aperto le porte anche della finale del Festival di Castrocaro, in onda su Rai 2 nella prima serata di oggi, martedì 3 settembre 2019. Non si tratta forse del palco più importante su cui è riuscita a salire di recente la promessa della musica internazionale. Pochi giorni fa appare infatti al fianco di Andrea Bocelli per interpretare If Only, come svela sul suo profilo Facebook. “Ricordo che quando ho sentito per la prima volta questo brano ho immaginato me stessa mentre lo cantavo insieme a lui”, svela nel suo post. Il merito è anche del tenore maltese Joseph Calleja che ogni anno organizza un grande concerto estivo. Clicca qui per guardare le foto di Nicole Frendo e Andrea Bocelli.

Nicole Frendo la vittoria mancata a X Factor Malta

La musica è di casa per Nicole Frendo, che di certo non dimostra la sua giovanissima età. La cantante maltese ha all’attivo oltre 13 mila follower solo su Facebook ed è invitata in tutti gli eventi più di grido del suo Paese, come il Fridays and friends che si è tenuto al Sound Salon lo scorso 9 agosto. La finalista del Festival di Castrocaro continua così la sua corsa verso la realizzazione del suo sogno di diventare una cantante affermata, anche se sembra che abbia già fatto dei grandi passi in avanti per poter ottenere un posto d’onore nella discografia internazionale. “Te lo meriti“, “Avresti dovuto vincere X Factor Malta“, dicono invece gli ammiratori nel commentare la bella notizia che Nicole parteciperà alla competizione italiana. Molti credono che il suo successo sia continuo e evidente e che abbia persino tutte le carte in regola per stracciare la concorrenza. Avranno ragione? Lo scopriremo questa sera a Festival concluso, anche se è evidente che la Nardo potrebbe avere quella marcia in più rispetto ai rivali, dovuta non solo alla sua voce splendida e particolare, ma anche all’esperienza maturata in pochi mesi grazie ai tanti eventi pubblici, fra cui il Beland Music Festival.

