Nicole Grimaudo/ Con Marta Moselli sconvolgerà diversi equilibri in Nero a metà 2…

Nicole Grimaudo è pronta a rivestire i panni di Marta Moselli, una delle new entry di Nero a metà 2. La serie tv crime farà il debutto con il suo secondo capitolo nella prima serata di Rai 2 di oggi, giovedì 10 settembre 2020 e ci racconterà quali novità interesseranno il suo personaggio. Non sappiamo molto di Marta, anche se le anticipazioni diffuse in questi giorni da attori e produzioni ci hanno già rivelato quale sarà il suo rapporto con l’Ispettore Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola. Il protagonista infatti sta per fare il grande passo con la sua Cristina (Alessia Barela), l’edicolante con cui ha una relazione da diversi anni. “Il cuore di Carlo verrà smosso”, anticipa Amendola a Sorrisi, “quell’uomo un po’ di pietra adesso si sposa, però, mannaggia, qualcosa lo distrae parecchio. Diciamo che l’entrata in scena di Nicole Grimaudo non passa inosservata”. Marta quindi minaccerà da vicino la possibilità che Guerrieri e Cristina diventino marito e moglie. Come andrà a finire? “Nicole regala un personaggio di una grande potenza che ci ha emozionato”, ha aggiunto l’attore. Da quanto ne sappiamo anche il ruolo di Marta è legato al mondo della Polizia: la donna metterà zizzania anche fra Guerrieri e Muzo, il fidato amico e collega interpretato da Fortunato Cerlino.

Nicole Grimaudo, Marta sconvolgerà gli equilibri di Nero a Metà 2?

Nicole Grimaudo e la sua Marta sconvolgeranno diversi equilibri in Nero a metà 2. Non si parla infatti solo del rapporto fra la poliziotta e Guerrieri, il personaggio di Claudio Amendola, ma anche delle sue incursioni lavorative che metteranno a dura prova l’amicizia fra l’Ispettore e Muzo. Ovvero il personaggio di Fortunato Cerlino. I due si ritroveranno a ‘combattere’ per ottenere le attenzioni dell’agente? Per adesso sappiamo solo che l’ingresso della Grimaudo avverrà fin dal primo episodio, quando la donna rimarrà coinvolta in un caso di omicidio. A morire sarà infatti il figlio e l’evento la spingerà presto a cercare vendetta. Possiamo solo immaginare come sarà difficile per Guerrieri riuscire a frenare la poliziotta dal mettere in atto il suo piano. Anche perchè l’Ispettore cercherà di fare di tutto per aiutarla e la vicinanza fra i due potrebbe presto tradursi in qualcosa di più di un rapporto lavorativo. Intanto l’attrice ha trascorso alcuni giorni dello scorso agosto a Scicli, nel Ragusano, dove nel 2007 ha girato Il Capo dei Capi. Come riferisce Ragusa News, la Grimaudo ha visitato, fra i tanti luoghi mozzafiato, anche l’azienda Gli Aromi di Russino.



