Nicole Grimaudo è Alessia, Ognuno è perfetto/ Storia di una mamma coraggio

Nicole Grimaudo sarà uno degli adulti della fiction Ognuno è perfetto, dove rivestirà i panni di Alessia. Si tratta della mamma di Rick, il protagonista interpretato da Gabriele Di Bello e della moglie del personaggio di Edoardo Leo, ovvero Ivan. La sua Alessia ha lasciato se stessa da parte per diversi anni pur di dedicarsi all’unico erede, tralasciando anche la propria carriera. Quando il marito deciderà di vendere l’azienda di famiglia, la donna coglierà al volo l’occasione per iniziare di nuovo a lavorare nel settore comunicazione. Il suo rapporto con il consorte però verrà meno quando, proprio grazie al lavoro, Alessia incontrerà un altro uomo. La crisi è dietro l’angolo e in base alle anticipazioni sappiamo che Ivan e la moglie sceglieranno ad un certo punto di separarsi. Motivo che spingerà la donna a fare i conti con la propria mania di controllo, dato che è convinta di essere l’unica della coppia a saper intuire al volo le esigenze di Rick. “Una madre che ha dato tutta se stessa a questo figlio […] sente l’esigenza di riprendersi un po’ la sua vita. Il rapporto con il marito viene messo un po’ in discussione, mentre cerca di superare situazioni difficili”, dice nella clip di presentazione. L’attrice è sicura che il pubblico amerà tantissimo il nuovo lavoro della Rai, soprattutto perchè i sentimenti verranno messi in primo piano. Clicca qui per guardare il video di Nicole Grimaudo.

Nicole Grimaudo, Ognuno è perfetto: il ruolo di madre non è una novità

Il ruolo di madre in Ognuno è perfetto non è certo una novità nella carriera di Nicole Grimaudo, che in passato abbiamo conosciuto nei panni di Enza nel film Liberi di Scegliere, diretto dallo stesso Giacomo Campiotti che l’ha guidata in Ognuno è perfetto. Esistono però delle forti differenze fra i due personaggi: da un lato abbiamo la moglie di un boss della N’drangheta, cresciuta con la paura, la volontà di ribellarsi e costretta alla segregazione per sfuggire alle attenzioni delle autorità. Dall’altra abbiamo invece Alessia, una mamma apprensiva, spesso saccente per quanto riguarda la gestione del figlio Rick, ma con un profondo desiderio di affermarsi a livello lavorativo, di essere qualcosa di più di una ‘semplice’ mamma di famiglia. Durante la sua ospitata a Vieni da me, la Grimaudo ha rivelato di essere molto attaccata alla famiglia, che ha lasciato a Caltagirone da giovanissima e da cui torna più che volentieri. “Ricordo che i primi anni tornavo raramente, adesso è di vitale importanza. Mi rigenero, mi sento di nuovo una quindicenne quando ritorno a casa”, ha raccontato. L’attrice ha anche condiviso con il pubblico un piccolo aneddoto di famiglia: i genitori hanno fatto la fuitina quando erano solo dei ragazzini e il nonno paterno si è lanciato nell’inseguimento della coppietta alla guida del suo pullman, mentre le persone si trovavano ancora a bordo. “40 anni di matrimonio, devo dire che è andata bene”, aggiunge. “Loro le avrei scelte comunque, le mie sorelle, anche se non le avessi conosciute, mi sarebbe piaciuto incontrarle”, dice poi parlando di Simona e Maria Vittoria.

L’intervista a Vieni da me





