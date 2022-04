Nicole Mazzocato, ex Uomini e Donne, svela sesso del figlio/ Il compagno Armando..

Nicole Mazzocato presto mamma. L’influencer ed ex Uomini e Donne a metà marzo ha annunciato di aspettare un figlio, il primo, insieme al compagno Armando Anastasio. La bella notizia è arrivata quando la gravidanza era ormai inoltrata. L’ex U&D ha vissuto momenti difficili all’inizio della dolce attesa: Nicole ha infatti raccontato che ci sono state delle complicazioni, ma che poi fortunatamente è andato tutto bene. L’influencer, sui social, aveva scritto: “Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo… Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese… Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia”.

Per annunciare il sesso del figlio, la coppia ha organizzato il cosiddetto baby show, una festa con amici e parenti per festeggiare l’arrivo del bebè e annunciare se sia un maschietto o una femminuccia. Un pomeriggio di gioia, felicità e sorrisi: Nicole e Armando hanno bucato insieme un palloncino con all’interno coriandoli e piccoli palloncini blu. Il nuovo arrivato sarà infatti un maschietto. Una gioia immensa davvero immensa per i genitori e per i loro amici e parenti, che hanno condiviso questa magica giornata con loro.

Chi è Armando Anastasio, fidanzato di Nicole Mazzocato

La storia d’amore tra Nicole Mazzocato e Armando Anastasio è piuttosto recente. I due si sono fidanzati la scorsa estate e per qualche tempo sono rimasti al riparo dai gossip e dalle telecamere, fino a quando non hanno deciso di uscire allo scoperto e vivere il loro amore alla luce del sole. L’influencer è nota per aver partecipato a Uomini e Donne, dove aveva conosciuto Fabio Colloricchio, con il quale ha avuto una storia di qualche anno. Di recente, dunque, Nicole si è legata ad Armando Anastasio, calciatore napoletano che gioca nel Pordenone Calcio. Un rapporto intenso che ha portato a tappe importante, come appunto la convivenza e ora il primo figlio.

Nicole è innamoratissima del suo Armando, come non perde occasione per mostrare e dimostrare sui social. Tra le dolci dediche d’amore, anche questa: “È valsa la pena aspettare questo tempo per trovarti. Grazie per l’amore immenso, per essere sempre presente, per rendermi così felice ogni giorno. So già che ci aspetterà un futuro bellissimo”.

