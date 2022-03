Nicole Mazzocato di Uomini e Donne è incinta?/ “Aspetta un figlio da un calciatore”

“Nicole Mazzocato è incinta”. È questa la bomba lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram nelle ultime ore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe in dolce attesa e già da qualche mese ormai ma avrebbe voluto mantenere il riserbo fino ad ora. Chiaramente non possiamo affermarlo con certezza, non essendoci al momento la conferma della diretta interessata che, secondo la Marzano, dovrebbe comunque arrivare presto.

Ida Platano e Alessandro, scoppia la passione a Uomini e Donne/ Bacio bollente dopo…

L’esperta di gossip spoilera infatti che il post con l’annuncio della gravidanza della Mazzocato dovrebbe arrivare tra oggi e domani e che sarebbe, dunque, già stato programmato. Se ciò fosse vero, mancherebbe dunque pochissimo alla rivelazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nicole Mazzocato, chi è il fidanzato Armando Anastasio

Ma chi è il fidanzato di Nicole Mazzocato? L’influencer aspetterebbe il suo primo figlio dal calciatore Armando Anastasio, difensore napoletano che attualmente gioca nel Pordenone, squadra di Serie B. Proprio per stare insieme a lui, Nicole ha lasciato Roma per trasferirsi in Friuli Venezia-Giulia. I due, comunque, stanno insieme da poco (circa un anno). Ricordiamo che tempo fa Nicole ha avuto una storia d’amore con Fabio Colloricchio, che la scelse proprio a Uomini e Donne. Oggi anche lui è felice con un’altra donna, Violeta Mangrinan, e sta per diventare padre. Poco tempo fa è infatti arrivato l’annuncio su Instagram della gravidanza della bellissima Violeta.

PINUCCIA E TINA CIPOLLARI, UOMINI E DONNE/ "Metti zizzania tra le coppie, vergognati"

LEGGI ANCHE:

Matteo Ranieri, Uomini e Donne/ Scuse a Federica: lei torna e litiga con Valeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA