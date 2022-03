Uomini e Donne: Nicole Mazzocato, “Ho avuto complicazioni per la gravidanza”/ “Quando ero fuori…”

Nicole Mazzocato e il retroscena sulla gravidanza: ” Ho avuto delle complicazioni…”

Nicole Mazzocato è incinta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo ha confermato in un post su Instagram. Nicole ha annunciato ai fan che lei e il suo fidanzato Armando Anastasio diventeranno presto genitori: “Saremo presto in quattro”, ha scritto includendo anche il gatto. Nicole Mazzocato è incinta al quinto mese. La bella corteggiatrice ha deciso di rendere il lieto evento pubblico solo ora per alcune complicanze sorte nei primi mesi: “Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Vi starete chiedendo il motivo per il quale abbiamo aspettato a dirlo..Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5 mese..Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia”, ha scritto. Nicole Mazzocato non conosce ancora il sesso del bambino che porta in grembo.

Sulle storie Instagram ha risposto ad alcuni utenti curiosi di sapere di più sulla gravidanza. A quel punto, Nicole ha confidato di aver vissuto dei momenti difficili che però si sono poi risolti: “Ognuno ha i propri tempi, è giusto rispettare i tempi delle persone, considerato anche un periodo delicato di vita, si parla anche di salute. Ci sono gravidanze rosee sin dal principio e altre che tendono ad avere complicazioni. Noi abbiamo avuto complicazioni neanche tanto felici ma poi è andato tutto ok. L’ho detto a mia mamma tra il terzo e quarto mese, hanno aspettato tutti. Quando io ero fuori pericolo, quando eravamo pronti per annunciarlo, l’abbiamo fatto”, ha spiegato.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio, è vero amore!

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio si frequentano da circa un anno. La loro conoscenza è avvenuta grazie a degli amici in comune. Armando è attualmente un giocatore del Pordenone, squadra che milita in Serie B. Per amore dello sportivo Nicole ha lasciato Roma e si è trasferita in Friuli Venezia-Giulia. Nonostante l’amore sia sbocciato da poco la coppia ha già scelto di convivere. Prima dell’incontro con Anastasio si è vociferato di un presunto flirt tra Nicole e il rapper Salmo e poi ancora le è stata attribuita una liaison con Mario Balotelli. Per bocca della modella ed influencer ad oggi non era arrivata nessuna conferma né smentita. Eppure i ben informati avrebbero notato dei dettagli di non poco conto nelle ultime stories pubblicate dalla veneta. Nicole appare serena in compagnia di Armando. Negli scorsi mesi si erano diffuse delle notizie in merito ad una sua presunta gravidanza. Ora però è arrivata la conferma. Bisognerà capire se dopo il parto Nicole si sentirà pronta per l’altro passo, il matrimonio.

Intanto anche il suo ex Fabio Colloricchio sta per diventare papà. Con uno scatto dell’ecografia e un altro del test di gravidanza l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che la compagna Violeta Mangrinan è incinta. Un caso del destino considerando che Nicole Mazzocato e Colloricchio avevano formato una coppia solida e affiatata fino alla rottura nel 2019. Una rottura burrascosa, giunta addirittura in Tribunale: la Mazzocato ha querelato l’ex fidanzato che si è lasciato andare a delle confidenze troppo intime sul suo conto durante l’avventura a Supervivientes.











