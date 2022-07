Nicole Mazzocato “incinta di Armando Anastasio subito”/ “Lo volevamo, noi fortunati”

Nicole Mazzocato incinta di Armando Anastasio: attesa per la nascita del figlio

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, da alcuni mesi sta aspettando il suo primo figlio dal compagno Armando Anastasio, giocatore del Monza. Dopo una lunga storia con Fabio Colloricchio, terminata in modo turbolento, la giovane influencer sta per mettere su famiglia, nonostante con Armando la relazione sia abbastanza fresca. I due infatti starebbero insieme da meno di un anno e solo nell’agosto del 2021 sono usciti allo scoperto confermando la loro storia.

A distanza di un anno da quel loro primo incontro, Nicole Mazzocato darà alla luce il loro primo figlio, la cui nascita è prevista proprio ad agosto. La giova influencer e modella, ex volto amato del dating show di Maria De Filippi aspetta un bambino ma per il momento sul nome scelto c’è il massimo riserbo sebbene sia stata svelata l’iniziale che dovrebbe essere la lettera P. Tuttavia rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram Nicole ha già fatto sapere che il figlio non avrà il doppio cognome. Sebbene si sia detta d’accordo con questa decisione dell’Italia, con il compagno hanno optato per un cognome solo per una ragione: la lunghezza dei loro due cognomi.

La scelta sul figlio di Nicole Mazzocato, incinta dopo poco tempo

Le domande che i follower hanno posto a Nicole Mazzocato hanno riguardato in particolare il figlio che porta in grembo ed il rapporto con il compagno Armando Anastasio. Un follower, in particolare, le ha domandato se quindi sarebbe rimasta incinta del compagno dopo poco tempo dalla loro conoscenza. La replica dell’ex di Uomini e Donne non si è fatta attendere: “In realtà sì, ma volutamente. Lo volevamo, lo abbiamo cercato. Non pensavamo di essere così fortunati”.

La coppia, ha ammesso la stessa Nicole, per questa estate aveva già grandi progetti, in particolare lunghi viaggi in varie località, a dimostrazione che non vi era alcuna fretta. “Lo desideravamo ed eravamo pronti ad aspettarlo per tutto il tempo necessario. Non è mai stato un capriccio, è stata una decisione presa con testa e cuore”, ha ammesso. E già da ora ha anche fatto sapere che il primogenito non sarà particolarmente social ma, come deciso insieme al compagno, centellineranno le foto del bebè da postare online al fine di preservare la sua intimità e quella della famiglia.

