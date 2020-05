Nicole, moglie Alex Britti/ Il cantante non ha mai svelato il suo volto e…

Pubblicità

Nicole: sappiamo solo il nome della moglie di Alex Britti e anche il suo volto, ma nulla di più. Il cantante ha sempre mantenuto la privacy della loro famigliola ad alti livelli, tanto che è difficile ora come ora trovarli insieme in qualche fotografia. “Non ho mai quantificato l’amore in soldi e regali”, ha detto in passato Britti, “ma più in quello che facevo, in quanto ero disponibile per una ragazza, nel tempo da dedicarle. Era più che altro quello che facevo come viaggiare, fare chilometri, non dormire per giorni per stare insieme“. Ora la famiglia si è allargata: Edoardo ha reso felici le vite già splendenti dei due genitori. Non passa giorno che papà Alex non pubblichi una foto del suo piccolo, di cui ovviamente oscura il volto. Nicole invece preferisce rimanere nell’ombra, ma di sicuro sarà più che presente nella gestione delle dinamiche familiari. “Una ragazza semplice, normalissima e sensibile”, ha detto Britti tempo fa a Vanity Fair parlando della sua dolce metà, “sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è stato questo tipo di distanza a pesarci”. All’inizio infatti Alex e Nicole hanno dovuto affrontare il problema della distanza e accettare che sarebbero stati separati per diversi periodi di tempo. Lui a Roma, lei nella sua Milano. “L’abbiamo risolta presto”, ha detto però il cantante. Poi hanno iniziato a parlare della possibilità di diventare genitori. “Lui [Edoardo, ndr] era evidentemente libero e ci ha risposto subito”, ha detto il cantante, “allora l’abbiamo aspettato. Ci è venuto a trovare ed è stata un’emozione indescrivibile, ma sono convinto che, anche fosse stato un incidente, l’avrei guardato poi come la cosa più bella al mondo”.

Nicole, moglie Alex Britti: un grande peso

Nicole ha un grande peso nella vita del marito Alex Britti. Il figlio che hanno avuto insieme infatti ha spinto il cantante a fare degli importanti cambiamenti nella sua vita e forse persino nel suo modo di concepire la carriera. Solo una regola è rimasta invariata: non parlare della vita privata e tenere i curiosi lontani dalla loro famiglia. Così è facile intuire che Nicole si tenga alla larga dalle telecamere e dai flash. Alex Britti invece sarà uno degli ospiti che vedremo nella replica di Gigi, questo sono io, trasmessa nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 30 maggio 2020. A quanto pare il cantante si sta preparando a trascorrere l’estate al mare, a Ostia. Una delle ultime foto pubblicate su Instagram, dopo due scatti che riguardano il piccolo Edoardo, ci mostra una vista panoramica del posto. “Prove tecniche di estate”, scrive. “Un figlio quando nasce ti completa, si chiude un po’ un cerchio”, ha dichiarato invece in occasione della nascita del bambino. Non è escluso che anche il piccolo Edoardo prenderà le orme del padre e seguirà i suoi stessi passi nel mondo della musica. Dopo tutto ha quasi l’età giusta per iniziare a interessarsi agli strumenti e forse ha già dimostrato una certa passione. Se così fosse, sarebbe un tratto in comune con Alex, che ha iniziato a suonare la chitarra a soli 7 anni. All’epoca lo strumento era un regalo dei genitori: Britti sceglierà di portare avanti la ‘tradizione’ di famiglia?



