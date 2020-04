Nicole, moglie Alex Britti/ Una storia lunga 7 anni, ma lontana dai fari del gossip

Tutto ciò che riguarda Nicole, la moglie di Alex Britti, è ancora avvolto nel mistero. Non sappiamo davvero nulla sulla donna che ha rubato il cuore del cantautore romano, se non che la coppia ha dato alla luce tre anni fa il piccolo Edoardo. Anche se i due stanno insieme dal 2013 ormai. “Una ragazza semplice, normalissima e sensibile”, ha detto Britti tempo fa a Vanity Fair, “sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è stato questo tipo di distanza a pesarci”. Il problema, all’inizio della loro storia d’amore, è stato più che altro dover accettare i km che li separavano. Lei, originaria di Milano, lui a Roma. “L’abbiamo risolta presto“, ha aggiunto però il cantante. Poi alcuni anni più tardi, Nicole e Alex hanno iniziato a parlare di allargare la famiglia. Edoardo è stato desiderato e deciso, cercato e forse persino chiamato. “Lui era evidentemente libero e ci ha risposto subito“, sottolinea l’artista, “allora l’abbiamo aspettato. Ci è venuto a trovare ed è stata un’emozione indescrivibile, ma sono convinto che, anche fosse stato un incidente, l’avrei guardato poi come la cosa più bella del mondo”.

Nicoke, moglie Alex Britti: la trasformazione del cantante

Nicole è riuscita a trasformare la vita di Alex Britti, anche se il più grande contributo lo ha dato il figlio della coppia, Edoardo. E’ stato infatti il piccolino di casa a convincere il papà cantautore a maturare, a diventare grande e lasciarsi alle spalle quella nomea di ragazzo eterno. Britti, di recente vittima di uno scherzo delle Iene, però non ha cambiato idea su altri particolari, come la sua nota riservatezza. Per questo Nicole, dopo essere apparsa in alcune foto per annunciare la gravidanza, non emerge in nessuno dei contenuti social del marito artista. Una riservatezza che la coppia ha deciso di onorare anche in occasione della nascita del bambino, comunicando in via ufficiale il lieto evento solo pochissimo tempo prima del parto. Oggi, lunedì 6 aprile 2020, Alex Britti sarà ospite di S’è fatta notte, per una puntata in replica. Verrà trasmessa una sua precedente intervista, in cui il cantautore parlerà sia della sua carriera che di come Edoardo lo abbia trasformato. Nessuna parola ovviamente su Nicole: sempre distante dal mondo dello spettacolo, la moglie preferisce evidentemente rimanere nell’ombra.



