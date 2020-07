Nicole Moscariello: “Mio padre malato di Parkinson”/ La moglie di Roncato: “Sta male”

Non sono momenti facili per Nicole Moscariello. La moglie di Andrea Roncato è accanto a suo padre che sta combattendo contro una terribile malattia: il morbo di Parkinson. È proprio lei a raccontarlo con un toccante post pubblicato su Instagram. Accanto ad una foto con due mani che si intrecciano, la sua e quella del suo papà, Nicole Moscariello scrive: “Proverò in tutti i modi di alleviare il tuo grosso disagio ma è difficile giorno per giorno. – e continua – Ti voglio bene papà ma non dispiacerti se mi vedi stanca abbattuta! È colpa della tua malattia che è un mostro!!!! – infine svela di quale malattia si tratta –TI odio con tutta me stessa maledetto Parkinson!!” È proprio al dolore per le condizioni di salute di suo padre che la donna ha in un precedente post sottolineato di non vivere momenti semplici.

Nicole Moscariello, momento difficile: “Il mio papà non sta bene”

Nicole Moscariello, in un recente post pubblicato su Instagram, ha appunto parlato della malattia di suo padre, cercando tuttavia di darsi forza. “Nonostante tutto il dispiacere per il mio grande papà che non sta bene bisogna imparare a sorridere alla vita.” ha scritto la compagna di Andrea Roncato, per poi aggiungere: “Mi rimane difficile ma lo faro perchè ho un marito accanto adorabile due figlie e una nipotina che adoro I miei quattro gnomi che mi coccolano sempre. Una mamma dolcissima. Sono fortunata come dice la mia primogenita”. E concludere: “Dimenticavo ed è importante!!! ho tanti amici cari che mi aiutano tanto. Grazie a tutti voi che siete speciali”. Tantissimi i messaggi dei fan che si dicono vicini a lei in questo momento drammatico.





