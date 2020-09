Nicole Moscariello, morto il padre della moglie di Andrea Roncato/ “Un giorno ci…”

Lutto per Nicole Moscariello e Andrea Roncato. La moglie dell’attore, con un lungo messaggio su Instagram, ha annunciato la morte del padre. Una scomparsa che ha colpito profondamente Nicole e tutta la sua famiglia. “Sarai il nostro Angelo ci proteggerai da lassù. Ne hai tanti da proteggere!”, scrive la moglie di Andrea Roncato. Sono tante le persone che hanno detto addio al padre di Nicole e che, insieme, stanno metabolizzando un grandissimo dolore. Tra le persone che stanno soffrendo di più c’è anche Andrea Roncato, particolarmente legato al suocero come scrive Nicole su Instagram. “E’ stato un gran dolore per lui non poterti piu parlare e vedere!”, ha scritto ancora la moglie di Roncato che poi conclude così il suo lungo messaggio: “Un bacio Papà un giorno ci rivedremo!!!”.

NICOLE MOSCARIELLO E ANDREA RONCATO, ADDIO A PAPA’ EMANUELE

La morte del padre della moglie Nicole Moscariello ha colpito duramente Andrea Roncato. L’attore, per dire addio al suocero a cui era molto legata, tra le storie su Instagram, ha pubblicato una sua foto scrivendo semplicemente “ciao Emanuele”. Andrea Roncato non ha mai nascosto di essere molto legato alla famiglia della moglie grazie alla quale ha trovato la serenità. La scomparsa del suocero, dunque, è stato un duro colpo per Roncato che, nei giorni scorsi, pubblicando una foto in cui posa insieme alla moglie Nicole, scattata a Venezia, ha scritto: “Il mio premio sei tu”. Nicole Moscariello e Andrea Roncato, dunque, stanno affrontando insieme il grande dolore per la morte di papà Emanuele.





