Andrea Roncato e Nicole Moscariello/ Lui “500 donne? Una cavolata!” (C’è tempo per)

Andrea Roncato e Nicole Moscariello sono stati oggi ospiti in collegamento con la trasmissione C’è tempo per… su Rai1. L’attore, dalla sua cucina, ha voluto subito prepararsi al pranzo, mettendosi dietro ai fornelli e proponendo per oggi un piatto dietetico consigliato proprio dal suo nutrizionista: “Mi ha detto di mangiare cose molto semplici, oggi farò un risotto con le verdure cotte di vario tipo, molto colorate, leggerissimo”, ha commentato, sostenuto dalla moglie. Proprio Nicole, al suo fianco, è poi intervenuta per parlare della loro vita privata. “Solitamente cucina mia moglie!”, ha commentato ancora Roncato prima di passare alla parentesi legata al gossip. Beppe Convertini ha infatti incalzato il suo ospiti in collegamento domandandogli se è vera la voce secondo la quale avrebbe avuto più di 500 donne. “No, è una cavolata perchè in genere i giornali hanno bisogno di mettere dei titoli, ormai si basa tutto sul titolo…”, ha replicato Andrea Roncato smentendo le indiscrezioni sul suo conto.

Ma cosa ne pensa invece la moglie Nicole Moscariello? “E’ vero, ne ha avute tante di donne”, ha replicato riprendendo il gossip sul passato sentimentale molto “movimentato” del marito Andrea Roncato. I due si sono conosciuti nel terzo tempo dell’età di Andrea, come sottolineato dai due padroni di casa, Beppe Convertini e Anna Falchi, durante il collegamento con la trasmissione di Rai1, C’è tempo per… Indubbiamente Nicole ha contribuito a cambiare la vita di Andrea trasformandolo in un uomo di casa. “Ma no, io non ho cambiato nulla di lui, nel tempo ha capito dei valori che prima erano offuscati”, ha commentato ancora Nicole. Oggi, la puntata del programma ha come “key” la saggezza: in cosa è saggio Andrea Roncato? Lui ha ironizzato: “Su tutto”, mentre lei ha aggiunto: “Io delle volte sono un po’ impulsiva e lui è saggio, mi fa ragionare e riflettere, non è male nel dare consigli, sono una persona tranquilla ma a volte reagisco impulsivamente, lui no, mi dà molta calma”. Andrea ha ancora aggiunto: “è la saggezza degli anziani”.



