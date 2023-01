Nicole Murgia bestemmia al Gfvip?/ Web invoca la squalifica: il video

Grande Fratello vip 7, Nicole Murgia diventa il nuova caso social: la concorrente mora é a rischio squalifica?

Nicole Murgia é a rischio squalifica per bestemmia, al Grande Fratello vip 7 in corso. O almeno questo é stando a quanto trapela nel web, in queste ultime ore dell’attesa per la nuova puntata del reality show, alla luce di un video condiviso dai telespettatori attivi via social. Nel frame in questione, stando alle segnalazioni del web, sarebbe immortalato il momento registratosi nel gioco di Canale 5, in cui la concorrente mora del Grande Fratello vip 7 si lascerebbe andare ad un’imprecazione blasfema, contro Dio. La frase supposta dal popolo della rete é al grido di sfogo: “Porco, *!”. Che la concorrente più discusso del.momento, in corsa al Grande Fratello vip 7, sia quindi a rischio eliminazione dal reality show?

Il web grida invocando la squalifica ai danni di Nicole Murgia, con una segnalazione choc, che -nel caso in cui si confermasse come veritiera, al vaglio di annessi controlli da parte della produzione del reality- potrebbe vedere l’accusata rivelarsi fuori dal reality. O meglio, la seconda concorrente donna squalificata del Grande Fratello vip 7, dopo Ginevra Lamborghini, e la terza squalificata in assoluto dopo l’ultima uscita per bestemmia, di Riccardo Fogli.

Web diviso sul caso Nicole Murgia del Grande Fratello vip 7

Nell’attesa di scoprire se la produzione del Grande Fratello vip 7 intenda intervenire sul caso web Nicole Murgia, spuntano via social tra le opinioni più disparate degli utenti, nel web.

“Grazie a quelle applicazioni che rallentano

i video, si sente chiaro il porco… -si legge tra i pareri degli utenti del web rilasciati via social, a margine delle immagini “incriminate”-. A questa velocità si sente meno”. E poi, tra le altre opinioni social, si legge ancora, con tanto di menzione dell’ultima squalifica del Grande Fratello vip: “Ha bestemmiato. Per me sí, hanno eliminato Riccardo Fogli

per molto meno”.

