Nicole Murgia, chi è nuova concorrente Gf Vip/ “Vita dura” e rottura con Bertolacci?

Nicole Murgia pronta per il Grande Fratello VIP: chi è la nuova concorrente che entra nella casa

Nicole Murgia è la nuova concorrente del Grande Fratello VIP 2022. Ma chi è e di cosa si occupa esattamente l’affascinante gieffina? Nicole Murgia, innanzitutto, ha ventinove anni e i più informati sapranno che è la sorella maggiore dell’ex centrocampista della Lazio, Alessandro Murgia. La popolarità, per lei, è però arrivata grazie ad alcuni ruoli in tv. Il suo esordio nel piccolo schermo arriva quando è ancora bambina, recitando in Don Matteo ed in Rivoglio i miei figli. Nel 2005 il debutto al cinema, con il film Nessun messaggio in segreteria, poi tre anni dopo entra nel cast Un giorno perfetto di Ferzan Ozpetek.

Il vero successo arriva grazie al coinvolgimento nella fiction Rai Tutti pazzi per amore, dove la ragazza interpreta Cristina, la figlia del protagonista Paolo Giorgi. L’esperienza al Grande Fratello VIP sarà la prima in ambito reality show ed il suo percorso potrebbe diventare ben presto più interessante con l’ingresso di una sua vecchia fiamma, ovvero l’ex calciatore Andrea Maestrelli.

Lo sfogo social di Nicole Murgia e la possibile rottura con il marito e calciatore Andrea Bertolacci

Oltre ad aver fatto coppia fissa con Andrea Maestrelli, Nicole Murgia è stata – e forse è ancora – impegnata a lungo con l’ex calciatore milanista Andrea Bertolacci, con cui è salita all’altare nel 2015. Dalla storia d’amore sono arrivati due figli, il primo Matias, nel 2017, e il secondo Lucas, nel 2019. L’ultimo periodo, tuttavia, sembra aver messo a durissima prova la coppia, che a questo punto potrebbe anche essere scoppiata, considerando le parole pesanti e quasi inequivocabili che la Murgia ha condiviso sui propri canali social.

“Ho capito che la vita è dura e che le persone ti deludono. Ci sono giorni in cui pensi di non poter essere più felice, che le persone sono cattive e che le famiglie vengono distrutte da donne di poco valore, ovviamente avallate da uomini che non sanno comportarsi come tali. Dopo che ti tradiscono non sarai mai più la stessa”, le parole dell’attrice. “Più dai e meno ricevi. Amare troppo ti rende fragile e vulnerabile, ci sarà sempre qualcuno che se ne approfitterà.Viviamo in un’era in cui non si apprezza ciò che si ha. Ma ho anche capito che l’amicizia vera ti salva: c’è ancora chi ti ama davvero per ciò che sei”.











