Nicole Murgia delusa da Andrea Maestrelli: “Mi ha pugnalata alle spalle”/ “Non l’ho tradito, la verità è…”

Nicole Murgia e Andrea Maestrelli, lite dopo la nomination al GF Vip: “Pugnalata alle spalle”

Come è ormai chiaro ai telespettatori del Grande Fratello Vip, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli – gli ultimi concorrenti entrati nella Casa – hanno avuto in passato una relazione. Una storia a quanto pare finita male, tra piatti in faccia e presunti tradimenti di cui i due hanno parlato proprio dopo la diretta di lunedì 2 gennaio. Andrea ha nominato proprio la sua ex, dicendo di lei: “In queste due settimane non ho cambiato idea su di lei, vado per la mia strada.”

GF Vip, perché è finita tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli/ Svelato segreto choc

Un colpo basso che ha spiazzato e deluso fortemente Nicole che, rimasta sola in confessionale, si è poi sfogata: “È stata una pugnalata alle spalle per me, – ha ammesso – non me l’aspettavo proprio. Io non lo nominerei mai, neppure dopo questo…”

Nicole Murgia: “Non ho mai tradito Andrea Maestrelli”

Andrea intanto si è confidato con Edoardo Donnamaria a cui ha svelato alcuni dettagli inediti della storia avuta con Nicole: “Io l’ho portata dentro casa mia, ha conosciuto i miei amici, ha conosciuto anche la mia famiglia, lei e i bambini… è finita… – e ha precisato – Io sono qui per far conoscere Andrea e non Andrea e Nicole, quindi non vorrei che poi Andrea passasse in secondo piano”.

Dana Saber attacca Nicole Murgia "non lava mai la toilette"/ "Ogni volta che entro…"

Tra Andrea e Nicole è poi scoppiato un diverbio quando la Murgia ha chiesto spiegazioni sulla nomination per lei ingiusta visto il loro passato da coppia. Quando lui ha fatto intendere che lei lo ha tradito, la Murgia ha deciso di chiarire questo punto: “Non ti vedo pura? Ma come stai a dì! Ci siamo lasciati per tanti motivi, perché era un periodo no per la mia vita, per la sua vita, e ci siamo tirati fuori il peggio l’uno dall’altra! Lui è convinto che io l’abbia tradito ma non è così, tanto che la persona tirata in causa ha anche smentito!” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Dana Saber provoca Nicole Murgia "puliscimi le scarpe, schiava"/ Scontro al GF Vip!

© RIPRODUZIONE RISERVATA