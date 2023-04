Nicole Murgia sbotta dopo il parto di Vittoria Deganello/ “Mio fratello era lì…”

Nicole Murgia, lo sfogo dopo il parto di Vittoria Deganello

Vittoria Deganello, dopo aver raccontato sui social i vari momenti della gravidanza, sui social, ha annunciato di aver partorito e di aver messo al mondo la piccola Ginevra condividendo anche la prima foto della piccola, frutto della relazione, oggi finita, con Alessandro Murgia, calciatore e fratello di Nicole Murgia. Dopo la diffusione della notizia del parto di Vittoria Deganello, Nicole Murgia che, nella casa del Grande Fratello Vip non ha mai parlato della situazione sentimentale del fratello, sui social, ha messo fine al chiacchiericcio sulla presunta assenza del fratello.

Perchè Nicole Murgia assente alla finale del GF Vip?/ "Avrei voluto essere lì ma..."

Nicole, infatti, con un video pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, ha svelato che il fratello era in ospedale al momento del parto esortando tutti a non parlare più di tale situazione in cui sono coinvolti anche dei bambini.

Le parole di Nicole Murgia

Poche ore dopo la nascita della piccola Ginevra, Nicole Murgia ha rotto il silenzio sui social chiedendo ai propri followers il rispetto della privacy della propria famiglia. “Lo so che è nata Ginevra, è la figlia di mio fratello e mio fratello è là, perché è il papà”, le prime parole in una IG story.

Nicole Murgia prossima tronista di Uomini e Donne?/ La proposta dopo il GF Vip

Poi ha concluso così: “Non ho bisogno di teatrini social, ci sono dei bambini di mezzo, ci sono famiglie di mezzo e bisogna avere tatto e delicatezza nel sapere affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato”.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Nicole Murgia attacca Antonella/ "Provocatrice, cavalca onda del vittimismo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA