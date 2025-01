Nicoletta Braschi, chi è la moglie di Roberto Benigni? I due hanno spesso lavorato insieme e sono stati i protagonisti assoluti insieme a Giorgio Cantarini de La Vita è Bella, capolavoro assoluto sull’Olocausto. Nel film aveva interpretato Dora, moglie di Guido Orefice e mamma del piccolo Giosuè di cinque anni. Ma durante la sua carriera di attrice ha ricevuto molti riconoscimenti come un premio Ciac d’Oro, uno al Festival de Cine de Mar de Plata, un Globo d’oro e un David di Donatello.

Nata nel 1960 a Cesena, Nicoletta Braschi si sposta prestissimo a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e studiare recitazione. Durante il corso della sua carriera ha recitato ne Il tè nel deserto di Bernardo Bartolicco, nel film di Paolo Virzì Ovosodo e ancora, ne Il metodo Gronholm e La tigre e la neve di nuovo con suo marito Roberto Benigni. Di certo la sua vita non è stata tutta rose e fiori dato che nel 2008 è stata colpita da un grave lutto. Suo fratello Gianluigi Braschi è morto dopo una lunga malattia all’età di 45 anni. Non solo, nel 2012 Nicoletta Braschi è stata coinvolta in un bruttissimo incidente e ha rischiato di morire.

Nel 2012 Nicoletta Braschi ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita, rimanendo coinvolta in un gravissimo incidente. L’autista con cui viaggiava dopo essere stato accecato dalla luce del sole ha perso il controllo dell’auto ed è andato contro un palo. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato danni irreparabili, ma Nicoletta Braschi ha avuto un trauma facciale. Il guidatore, invece se l’è cavata con un colpo di frusta. In ospedale l’aveva raggiunta prestissimo il marito Roberto Benigni, innamorato di lei come il primo giorno.

Sono ormai 40 anni che i due attori sono legati sentimentalmente e non solo. Nicoletta Braschi e Roberto Benigni definiscono il loro come un “Amore a eterna vista“. Non solo, l’attore ha sempre dedicato alla moglie alcune tra le parole più belle mai scritte: “La prima volta che ti ho vista“, dice, “ricordo che emanavi talmente tanta luce che ho pensato che nostro Signore facendoti nascere avesse voluto adornare il cielo di un altro sole“. Insomma, una coppia straordinaria, sposatasi senza riflettori il 26 dicembre del 1991 e che continua oggi con tanto amore.