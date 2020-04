Nicoletta Braschi / La dolce metà di Roberto Benigni, uniti in tv e nella vita

Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, ha vissuto tutti gli alti e bassi dell’attore toscano. Soprattutto gli alti, visto che il comico ha costruito passo dopo passo una carriera di successi. Tutto grazie al suo talento, ma anche grazie al supporto di chi come Nicoletta Braschi ha creduto in lui fin dagli inizi. Entrambi attori, sono diventati una solida coppia sia in televisione, al cinema, che nella vita reale. Nicoletta Braschi e Roberto Benigni sono due personaggi molto apprezzati dal pubblico: ne La Vita è Bella hanno dato vita ad una grande performance di amore ed emozioni. Uniti nel grande schermo così nella vita di tutti i giorni. Passione e sentimento sono ingredienti che non vengono a meno nel rapporto tra la Braschi e Benigni, che quest’oggi, domenica 5 aprile, sono in qualche modo entrambi protagonisti de Le Grandi Interviste di Enzo Biagi. In realtà il focus è sull’attore comico, ma inevitabilmente i suoi racconti riguarderanno anche colei che sarebbe diventata a tutti gli effetti la donna della sua vita.

Nicoletta Braschi e Roberto Benigni, un amore indissolubile

Nicoletta Braschi e Roberto Benigni sono una delle coppie più apprezzate dal pubblico italiano. L’interpretazione ne La Vita è Bella li ha sicuramente consacrati tempo fa, e ora anche a distanza di anni da quel piccolo grande capolavoro restano in cima alle preferenze dei cinefili. Sbirciando la biografia dell’attrice si apprende dell’interpretazione della Fata Turchina nel film Pinocchio, girato insieme al marito. Nicoletta Braschi ha poi indossato i panni di un personaggio cattivo nel celebre film Johnny Stecchino, dove interpretava il ruolo della donna di un boss mafioso. Una parte l’ha avuto anche nel film Lazzaro Felice, dove è la marchesa Alfonsina de Luna. Per molti la moglie di Benigni potrebbe essere persino la Beatrice di Dante Alighieri, viste e considerate le tanti rivisitazioni di Benigni, che non ha mai fatto mistero di essere ispirato dalla sua meravigliosa donna.



