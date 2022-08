Nicoletta Fattibene, moglie di Greg/ La proposta di nozze il giorno del compleanno

Greg e Nicoletta Fattibene, una coppia di lunga data: la proposta di nozze…

Greg è felicemente sposato con Nicoletta Fattibenne, ormai dal lontano 2014. I due non hanno figli e sono saliti all’altare parecchio tempo dopo essersi conosciuti. Il comico e Nicoletta, infatti, stanno insieme fin da quando erano giovanissimi e hanno compiuto il grande passo in occasione del cinquantesimo compleanno di lei. L’evento è stato celebrato nella chiesa di Santa Maria in Tempulo a Roma ed è stato una giornata indimenticabile. La cerimonia si è svolta in stile yankee, con Lillo, spalla comica di Greg, che in quell’occasione si è presentato vestito da cowboy. Come dicevamo, Greg e sua moglie Nicoletta erano fidanzati da diverso tempo e l’attore comico ha deciso di fare la proposta di nozze in un giorno speciale.

Greg e Nicoletta Fattibene, un matrimonio speciale e pittoresco

Il giorno del matrimonio la sposa si è presentata con un bellissimo vestito di pizzo con velo principesco, affacciandosi alla chiesa a bordo di una cabriolet rosa confetto, con splendidi occhiali da sole con la montatura bianca. E lo sposo, dal canto suo, ha risposto con frac e tuba rifinita in verde. Per quanto riguarda la vita privata di Nicoletta Fattibene, non ci sono molte informazioni in rete. Di sicuro sappiamo che non è una donna appartenente al mondo dello spettacolo, anche se vi è molto vicina considerando che il marito Greg è un comico e personaggio televisivo di grande successo.

