CHI È TIZIANA ETRUSCHI? LILLO: “PARLARE CON LEI QUANDO ERO IN OSPEDALE FU…”

Chi è Tiziana Etruschi, moglie di Pasquale ‘Lillo’ Petrolo, e cosa sappiamo della loro oramai lunga storia d’amore, tenuta comunque ben lontana dalle telecamere e occhi indiscreti dalla coppia? Quest’oggi, nel corso della prima delle due puntate del weekend con le interviste e le storie in esclusiva proposte da “Verissimo”, saranno di scena nel programma di Canale 5 non solo l’attore, cabarettista e musicista romano ma pure Christian De Sica: i due presenteranno infatti al pubblico e ovviamente a Silvia Toffanin l’ultimo cinepanettone che li vede recitare assieme e che si candida a essere uno dei blockbuster nelle sale a Natale. Ma cosa sappiamo della vita sentimentale del 62enne sodale di Greg (Cladio Gregori) e chi è Tiziana Etruschi, moglie di Pasquale ‘Lillo’ Petrolo?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo ripercorrere, nonostante le poche informazioni che abbiamo sull’argomento, dal momento che della coppia non ci sono nemmeno molte foto: per raccontare dunque chi è Tiziana Etruschi, moglie di Pasquale ‘Lillo’ Petrolo, dobbiamo affidarci alle stesse parole del 62enne regista e conduttore televisivo e radiofonico che oramai è sposato da tanti anni con la sua dolce metà eppure riesce a preservare la loro storia dalla luce dei riflettori e ha scelto di condividere solo alcune ‘pillole’ col pubblico in determinate occasioni. Un esempio lampante risale a quando il comico era ricoverato in terapia intensiva durante una delle fasi più virulente della pandemia da Covid-19 e aveva temuto per la sua stessa vita.

LA MOGLIE DI LILLO: POCHE FOTO INSIEME E QUELLA SCELTA DI…

“Mi ha dato molta forza il rapporto con gli infermieri, spesso scherzoso, ma anche soprattutto il sentirmi con mia moglie al cellulare è stato fondamentale” aveva raccontato lo showman dopo che l’incubo della terapia intensiva era oramai uno sbiadito ricordo e ammettendo che quando ci si trova in quelle situazioni è normale avere una “paura fot***a” e pensare di poter morire. L’episodio ci dice molto del loro rapporto e di chi è Tiziana Etruschi, moglie di Pasquale ‘Lillo’ Petrolo, anche se non sappia molto su di loro. In un ritratto che il ‘Corriere della Sera’ ha dedicato al collega di Greg si dice pure che, nonostante la sua riservatezza, la Etruschi rappresenta uno dei punti fermi della sua vita.

In quel pezzo infatti si racconta in breve chi è Tiziana Etruschi, moglie di Pasquale ‘Lillo’ Petrolo, e si aggiunge che la donna al suo fianco oramai da tantissimi anni non solo non manca mai ai suoi spettacoli in teatro ma lo segue praticamente ovunque nei suoi impegni di lavoro in giro per l’Italia (anche se non appare mai in eventi ufficiali, si sa che è sempre con lui). Di ‘Lillo’ e Tiziana sul web ci sono inoltre davvero poche foto che li ritraggono assieme e, allo stesso modo, non si sa nemmeno molto circa il loro privato e le circostanze che li hanno portati a conoscersi: la coppia non dovrebbe aver avuto figli nel corso della loro lunga relazione, ma il diretto interessato raramente ha affrontato quest’argomento e non conosciamo i motivi di quella che non sappiamo se sia stata una loro scelta.