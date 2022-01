Nicoletta Manni, chi è la ballerina di “Danza con me”/ “Mi ha saputo insegnare…”

Nicoletta Manni torna ancora una volta al fianco di Roberto Bolle nello show “Danza con me”. Insieme a Nicoletta Manni, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Roberto Bolle si esibirà anche in un tango, coreografato da Massimiliano Volpini, sulle musiche di Astor Piazzolla e sulle note del violino di Alessandro Quarta. Nicoletta Manni ha iniziato a studiare danza a piccolissima nella scuola della mamma a Galatina, in provincia di Lecce. All’età di 13 anni è stata ammessa alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. A soli 22 anni è stata nominata Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano.

In una recente intervista, Nicoletta Manni ha parlato del suo incontro con Roberto Bolle. Fu proprio lui a chiederle qualche anno fa di danzare per il “Roberto Bolle and Friends”: “Con Roberto ho iniziato a danzare quando sei anni fa, inaspettatamente, mi ha chiesto di interpretare con lui il passo a due di “Excelsior” per “Roberto Bolle and Friends”. Mai avrei pensato di poter lavorare con lui vista la differenza di età e lo ringrazio per aver saputo riconoscere in me qualcosa di speciale. Ormai per me è un amico, una persona deliziosa e molto sensibile, oltre che un grande esempio di vita. Roberto ha saputo insegnarmi la determinazione, la forza di volontà e la voglia di non fermarsi. Penso di non averlo mai sentito pronunciare le parole “sono stanco”.

Nicoletta Manni e la sua storia d’amore con Timofej Andrijashenko

Nicoletta Manni è fidanzata con il collega russo Timofej Andrijashenko. I due giovani artisti si sono conosciuti nel 2012, al teatro Manzoni di Milano, e da allora non si sono più lasciati. In un’intervista al Settimanale Io Donna, la ballerina ha rivelato che a fare il primo passo fu proprio Timofej: “Mi ha corteggiato lui. All’inizio non capivo, l’amore non era nei miei orizzonti. Poi gli amici mi hanno detto: svegliati! Timofej ha insistito per mesi, non mollava”. Nicoletta Manni e Timofeh si compensano pur avendo caratteri diversi: “Siamo molto diversi, a parte la determinazione, che abbiamo entrambi ed è necessaria. Io sono più organizzata, perfezionista, razionale. Più nordica”.

Un rapporto nato gradualmente come ha confidato Nicoletta Manni e che è destinato a crescere anche se al momento i due non parlano di matrimonio: “È stato tutto molto graduale. Abbiamo iniziato a ballare insieme in Cello Suites, poi in Giselle. Ancora, siamo stati in coppia in La Bella addormentata, Il lago dei cigni, Romeo e Giulietta. Ci siamo conosciuti meglio. Non abbiamo però una data da festeggiare. Cioè, io ne ho in mente una, lui un’altra. Quindi niente anniversario e niente anello”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA