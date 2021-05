Nicoletta Manni, chi è?/ Prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano

La ballerina Nicoletta Manni oggi, lunedì 10 maggio, è ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di “Oggi è un altro giorno”. Nata a Galatina il 28 agosto 1991, Nicoletta si avvicina fin da bambina alla danza, nell’Accademia Balletto del Salento diretta dalla madre Anna De Matteis. A 11 anni supera gli esami della Royal Academy of Dance e a 12 anni entra nella scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Si diploma nel 2009 ed entra far parte dello Staatsballett di Berlino, dove resta fino al dicembre 2012. A gennaio 2013 viene richiamata in Italia dal direttore del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, Makhar Vaziev, che la inviata a partecipare alle audizioni, dove si classifica al primo posto. Nell’aprile 2014, a soli 22 anni, è nominata prima ballerina.

Nicoletta Manni: la danza e l’amore per Timofej Andrijashenko

Nicoletta Manni è legata al ballerino russo Timofej Andrijashenko. Si sono conosciuti nel 2012 al teatro Manzoni di Milano, per il premio Mab. “È stato tutto molto graduale. Abbiamo iniziato a ballare insieme in Cello Suites, poi in Giselle. Ancora, siamo stati in coppia in La Bella addormentata, Il lago dei cigni, Romeo e Giulietta. Ci siamo conosciuti meglio e…”, ha raccontato il ballerino sulle pagine di IoDonna. Oggi vivono insieme a Milano e lavorano entrambi alla Scala. I due ballerino sono tra i protagonisti della docu-serie “Corpo di ballo – L’avventura di Giselle alla Scala”, in esclusiva su Rai Play, in cui vengono raccontate le vite professionali e personali dei membri della compagnia di danza del Teatro alla Scala di Milano. Il racconto inizia con la riapertura del teatro dopo il primo lockdown e prosegue con le tante prove sulle note di “Giselle”.

