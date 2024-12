Nicoletta Mantovani ha amato profondamente l’indimenticabile Luciano Pavarotti, con cui ha messo al mondo nel 2003 l’amata figlia Alice. Oggi la Mantovani ha voltato pagina, perché nella sua vita c’è il compagno Alberto con cui – diversi anni dopo la scomparsa di Pavarotti – ha pronunciato il fatidico sì. “È stato tutto molto veloce”, ha raccontato lei in una intervista a proposito del suo nuovo amore. “Eravamo in vacanza e avevo organizzato una sorpresa per il suo compleanno, poi è stato lui a sorprendere me. Mi ha spiazzato e mi ha chiesto la mano”, il ricordo di Nicoletta Mantovani.

La vedova del tenore è certa che il suo grande amore Luciano sarebbe contento di vederla così serena e felice. “Lui rimarrà una persona importante per me ed io continuerò a seguirne la memoria, come merita un artista del suo calibro”, le rassicurazioni di Nicoletta.

Con il nuovo compagno ha ritrovato grande gioia di vivere e sorridere, come non faceva da tempo. Si sono conosciuti grazie ad un’amica comune, poi durante la pandemia hanno scoperto di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Nel frattempo Nicoletta Mantovani tiene fede alla sua promessa e recentemente ha fatto sentire la sua voce al comune di Modena, che per l’anniversario della morte del tenore, lo scorso settembre, non ha organizzato alcun evento o commemorazione.

“Sicuramente i modenesi non si sono dimenticati di Pavarotti, questo non succederà mai”, la presa di posizione di Nicoletta sulle pagine del Resto del Carlino. “Luciano fa parte della storia individuale e collettiva di tutti i modenesi, è nel loro cuore”, ha detto la vedova, facendo da portavoce ai tanti fan delusi dall’assenza di iniziative.