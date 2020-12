Nicoletta Mantovani/ “Si può essere folli d’amore anche a 50 anni. Pavarotti…”

Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, oggi sposata con Alberto Tinarelli, ricorda il grandissimo tenore ai microfoni di Storie Italiane. In collegamento con il programma di Eleonora Daniele, la Mantovani ricorda il grandissimo tenore “Ho tanti, bellissimi ricordi”, esordisce la Mantovani. “Sto bene, è un periodo felice della mia vita e quindi sono molto contenta di essere qui per voi per parlare di un momento bello in un periodo particolarmente difficile che stiamo vivendo tutti”, aggiunge. “Si può essere folli d’amore anche a 50 anni e sono contenta che la vita mi abbia dato questa possibilità”, ha spiegato Nicoletta Mantovani vedendo le immagini del suo matrimonio con Alberto Tinarelli con cui ha ritrovato l’amore dopo anni di vedovanza.

NICOLETTA MANTOVANI, UNA SECONDA POSSIBILITA’ DALLA VITA

Serena e felice per Nicoletta Mantovani, poi, ha sponsorizzato “Operazione Pane”, la Campagna di Antoniano che sostiene le mense francescane in tutta Italia ricevendo i ringraziamenti di Mariolina Cannuli per quello che fa per aiutare gli altri. “E’ appena uscito il cd dello Zecchino e sarebbe un bellissimo regalo per tutti”, ha aggiunto. Il Frate Giampaolo Cavalli è il frate che ha celebrato il matrimonio di Nicoletta Mantovani e Albero Tinarelli. “E’ stata una grandissima emozione quando Nicoletta mi ha chiesto se volevo benedire le nozze perchè mi ha chiesto di fare parte di una cosa importantissima della sua vita ed è stato importante arrivarci insieme. E’ stata un percorso che ci ha permesso di conoscerci un po’ di più e di presentarci alla celebrazione come dei fratelli che chiedevano qualcosa insieme al Signore.”, ha concluso il frate.



