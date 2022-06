Nicoletta Peyran, compagna John Malkovic/ Prima di lei il flirt con Michelle Pfeiffer

John Malkovic e Nicoletta Peyran, storia di un grande amore

Nicoletta Peyran è la compagna del famoso attore statunitense John Malkovich, nonché madre delle sue due figlie. Cosa sappiamo della sua vita privata? Innanzitutto che è italiana, nata e cresciuta in Piemonte, ha studiato le culture orientali e per diverso tempo ha preso parte a diversi progetti per il grande schermo come aiuto regista. Ed è stato proprio sul set che ha conosciuto il suo grande amore John Malkovic ed è grazie al cinema che tra i due è scoccato l’amore.

Durante la lavorazione de Il tè nel deserto è scattata la scintilla che ha dato il via ad una splendida storia d’amore. Ricordiamo che Malkovich era stato già sposato con Glenne Headly (1982), ma le nozze erano andate in frantumi nel 1988, quando lui aveva avuto una storia con la collega Michelle Pfeiffer.

John Malkovic e l’incontro con Nicoletta Peyran

John Malkovic ha incontrato Nicoletta Peyran dopo il flirt con Michelle Pfeiffer. La sua passione più grande, naturalmente, è il suo lavoro: la recitazione. Un sogno che ha coltivato fin da ragazzino e che ha alimentato successo dopo successo. Diversi episodi hanno segnato la vita dell’attore: nel 2013, ad esempio, mentre passeggiava per Toronto, ha assistito ad un grave incidente un cui un uomo anziano si è ferito quasi irrimediabilmente. Per fortuna, l’attore, intervenendo con prontezza gli ha salvato la vita, riuscendo a contenere l’emorragia in attesa del personale medico.

