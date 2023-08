Nicolò, chi è il figlio di Toto Cutugno nato da un tradimento/ Chi è la mamma e l’ultima dedica del cantante

Nicolò Cutugno è l’unico figlio di Toto Cutugno: è nato da una relazione extraconiugale

Toto Cutugno è stato sposato dal 1971 con Carla ma l’unico figlio del cantante non è nato da questo matrimonio. Nicolò Cutugno è il frutto di una relazione extraconiugale che il cantante ha avuto con una donna della quale ben poco si sa, visto che molto poco lui ha raccontato. Cutugno ha infatti preferito tenere lontana questa donna dal gossip, l’unico elemento che conosciamo di lei è il nome: Cristina.

“Nico? Io gli ho raccontato che ero e sono sposato con Carla e che volevo un figlio. E che questo figlio, Nico, l’avevo avuto da Cristina.”, furono infatti le parole di Toto Cutugno in un’intervista al Corriere della sera. Ai tempi della scoperta fu proprio la moglie Carla a spingerlo a riconoscere Nicolò, che ha poi creato con suo padre un rapporto di grande affetto.

Nicolò Cutugno, l’ultima dedica pubblica di papà Toto

Lo dimostrano le parole piene d’amore che Toto Cutugno ha scritto per il figlio in un post pubblicato su Instagram, l’ultimo scritto per il figlio prima della morte. Il cantante, in occasione del 29esimo compleanno di Nicolò, pubblicò alcune foto insieme e gli scrisse queste parole: “Oggi il mio ragazzo compie 29 anni. Festeggeremo il suo compleanno a Parigi con tanti amici ( una trentina ) Niko è la mia luce illumina le mie giornate e grazie a Dio ora vive a Milano e quindi siamo quasi sempre insieme. Buon compleanno figlio mio ti auguro poche cose ma fondamentali per vivere una vita serena.. Amore…. rispetto …. sincerità …. lealtà ….generosità….amicizie vere … e tanta ma tanta salute. AUGURI RAGAZZO MIO. Domani sera saremo tutti insieme nel tempio della musica!”

