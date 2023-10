Nicolò De Devitiis, video con Flavio Briatore: “Vado a lavorare per lui”/ Fan infuriati: “Dio denaro…”

Nicolò De Devitiis abbandona Le Iene per andare a lavorare da Flavio Briatore? Il conduttore de Le Iene, con un video sui social, ha scatenato l’interesse dei suoi follower. Ha infatti postato un filmato in compagnia dell’imprenditore nel quale, sorridendo, spiega: “Sono stato assunto e per due giorni lavorerò per il signore Briatore”, aggiungendo poi: “Mi ha fatto il colloquio e mi ha chiesto di tutto. In realtà mi ha chiesto anche quanto guadagnavo a Le Iene perché mi vuole portare via”. Il tutto, con un sorrisetto beffardo e ironico.

Le sue parole non sono di certo passate inosservate e hanno catturato immediatamente l’attenzione dei fan, che incuriositi si sono chiesti cosa potesse significare questo messaggio. Alcune persone hanno però preso di mira il noto volto de Le Iene, accusandolo di essersi venduto al “Dio denaro”. Addirittura, qualcuno ha replicato: “Sei un ragazzo intelligente ma così mi scadi”. Probabilmente, presto qualche novità arriverà proprio guardando il noto programma Mediaset: possibile infatti che l’incontro tra i due sia dovuto proprio a motivi legati alla redazione.

De Devitiis-Briatore, lavoro insieme a Le Iene?

Il siparietto tra Nicolò De Devitiis e Flavio Briatore prosegue con il presentatore de Le Iene che scherza: “Io vengo davvero a lavorare”. L’imprenditore sta al gioco: “Ve lo porto via”, così il conduttore conclude con un enigmatico “Vi faremo sapere”. Molto probabilmente, non c’è davvero un lavoro dietro all’incontro tra i due: sicuramente, infatti, si tratta di qualcosa relativo al programma Mediaset, del quale De Devitiis è un volto noto. Come didascalia del video, infatti, l’inviato ha scritto: “Presto a Le Iene”. Un servizio insieme, dunque, o uno degli scherzi diventati un marchio di fabbrica del programma?

