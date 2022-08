Nicolò Pirlo, il figlio di Andrea al Grande Fratello Vip 7?/ Brutto colpo per Signorini: l’indiscrezione

Nicolò Pirlo concorrente al Grande Fratello Vip 7?

Quest’anno Alfonso Signorini ha deciso di stuzzicare la curiosità dei fan del Grande Fratello Vip lanciando su Instagram una serie di indizi sui concorrenti che popoleranno o potrebbero popolare la Casa di Cinecittà a settembre. La settima edizione del reality è infatti alle porte e Signorini ha svelato già parecchi indizi. Uno di questi vedeva l’immagine di un pallone da calcio che qualcuno ‘avrebbe dimenticato’ proprio dal conduttore. Un indizio con pochi dettagli e, dunque, difficile da risolvere, che tuttavia viene oggi associato ad un volto: quello del figlio di Andrea Pirlo.

Nicolò Pirlo, il figlio dell’ex calciatore – oggi allenatore – Andrea Pirlo sarebbe stato contattato da Alfonso Signorini per il cast del Grande Fratello Vip 7. A lanciare l’indiscrezione è Pipol TV, che svela inoltre qual è stata la risposta del giovane alla proposta del conduttore.

Nicolò Pirlo avrebbe rifiutato la proposta di Signorini: ecco perché

“Nicolò Pirlo, figlio maggiore dell’allenatore ed ex campione del mondo Andrea Pirlo, è stato uno dei primi contattati del GFvip. – racconta Pipol TV, che dunque spiega qual è stata la risposta del giovane – Nicolò, però, in questo momento della sua vita (dopo aver appeso le scarpette al chiodo) vuol concentrarsi sulla moda e sul marchio che ha lanciato.”

La fonte fa dunque sapere che “Dopo un breve approccio, ha preferito (almeno per questa edizione) desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare.” Dunque Nicolò avrebbe dato un due di picche a Signorini, rifiutando la proposta del conduttore, almeno per questa edizione. A chi penserà ora Alfonso per sostituirlo?

