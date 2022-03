Nicolò Scalfi, il secchione si è innamorato di Vera Miales?/ Grande attrazione…

Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere Nicolò Scalfi grazie alla sua partecipazione a “Caduta Libera“, dove detiene il record di presenze nella storia del quiz condotto da Gerry Scotti, oltre che per il montepremi vinto, che lo ha portato a conquistare ben 760 mila euro. L’esperienza nel programma lo ha portato a entrare nel cuore del pubblico, soprattutto di quello femminile.

Almeno per ora lui si dichiara single, ma l’esperienza a “La pupa e il secchione” potrebbe fare cambiare il suo status sentimentale. Pur essendo trascorsi solo pochi giorni, il ragazzo sembra avere instaurato subito una grande intesa con la sua compagna di avventura, Vera Miales. Lei, in realtà, sarebbe però già impegnata: è infatti la compagna di Amedeo Goria.

Nicolò Scalfi entusiasta della nuova esperienza a “La Pupa e il secchione”

Nicolò ha deciso di accettare con entusiasmo la proposta d Barbara D’Urso di trasformarsi in “secchione“, ruolo che gli sembra calzare davvero a pennello. Ed è altrettanto felice della “pupa” che gli è stata affiancata. Anzi, il campioncino si sarebbe già fatto avanti. “Lui è già innamorato, me l’ha confessato – ha detto la Miales . Da noi due aspettatevi di tutto. Lui è un bel cucciolotto. Se gli piaccio? Io direi proprio di sì, visto che mi sta attaccato come una cozza”.

Il ragazzo, invece, ha preferito sbilanciarsi solo in parte, ma se la loro esperienza nel reality dovesse proseguire con ogni probabilità ne vedremo davvero delle belle. Del resto, anche a “Caduta Libera” lui si era innamorato di un’altra concorrente. “Aspettiamo a dire che sono innamorato, però mi piace come persona. Io gli occhi non me li posso cavare, quindi ogni tanto è vero che sbircio. Però sono molto rispettoso. Vera è bella e non ci sono altri aggettivi per descriverla. La minima intimità che il programma ci offre è quella di condividere il letto. Quindi sono momenti di avvicinamento che fanno piacere per conoscerci meglio e questo mi piace”.











