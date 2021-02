Nicolò Zenga e la fidanzata Marina Crialesi/ “Più uniti dalla storia con mio padre”

La storia d’amore tra Nicolò Zenga e Marina Crialesi è finita sotto i riflettori quando il fratello Andrea, chiuso dentro la casa del Grande Fratello Vip, ha visto la madre Roberta Termali e le ha subito chiesto se il fratello fosse ancora fidanzato. Il figlio di Walter Zenga e l’attrice resa celebre dalla soap “Un posto al sole” stanno insieme da un paio di mesi e sulle pagine del settimanale Chi hanno raccontato come è nata la loro storia: “Il nostro è stato un colpo di fulmine. Non avevamo amici in comune, io non avevo mai visto Un posto al sole, lei non aveva mai visto una partita di calcio”, ha raccontato Nicolò. Scorrendo la home di Instagram ha visto un primo piano di Marina e le ho un messo un like: “Da lì abbiamo iniziato subito a comunicare… era martedì e sabato ero a pranzo da lei a Roma. Ci siamo trovati talmente bene che il pranzo è diventato una cena, poi è arrivato il pranzo del giorno dopo e dopo….”. Era il 7 novembre. Nicolò non ha fatto in tempo a presentare Marina a fratello Andrea: “Dopo un mesetto che ci stavamo frequentando Andrea è andato in quarantena per entrare nella casa”, ha spiegato l’attrice.

Nicolò Zenga e Marina Crialesi: un colpo di fulmine

Dopo poche settimane dall’inizio della loro storia d’amore Nicolò Zenga è stato travolto dalla bufera mediatica nata dalla dichiarazioni del fratello Andrea sul padre Walter dentro la casa del GF Vip. E lo stesso Nicolò è apparso in vari programmi Mediaset, fino all’incontro con il fratello a Cinecittà. Marina Crialesi, suo malgrado, si è trovata coinvolta: “Mi ritrovo a sostenere Nicky in tutto questo che, però, non mi dimentico che è la sua storia. E poi penso che le cose non accadano mai per caso, voglio credere che tutto questo servirà per renderci più uniti”, ha detto l’attrice a Chi. Nicolò ha aggiunto: “Mi trovo ad affrontare la situazione con Marina e questo mi rende molto più forte”. Nella lunga intervista a Chi, Nicolò ha mostrato una certa disponibilità a incontrare il padre, Walter Zenga: “Ormai sono un uomo, nonostante mi porti dentro un bambino ferito, ho la maturità per appezzare questa occasione e la voglia di trarne il meglio”.



