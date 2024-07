Fortunatamente si è rivelata una fake news: no, Massimo Cotto non è morto. La notizia, pubblicata anche da alcune testate nazionali, è stata smentita da Virgin Radio, l’emittente radiofonica di cui il dj e giornalista era speaker. Sul sito ufficiale è comparso l’annuncio che ha fatto chiarezza, in cui si parla di «un momento di difficoltà» in cui versa Massimo Cotto, per il quale la radio milanese chiede «rispetto della privacy» dello speaker e della sua famiglia, esprimendo «vicinanza e affetto» anche a nome di colleghi e pubblico.

La giornalista Mariangela Maritato su X ha pubblicato lo screen di una conversazione con Nico Carminati di Virgin Radio, il quale conferma che Massimo Scotto non è morto, come erroneamente indicato nelle scorse ore, precisando che però «la situazione è gravissima». Non è chiaro cosa sia successo al conduttore radiofonico, che da anni fa compagnia al mattino agli ascoltatori di Virgin Radio, che fa capo al Gruppo Mediaset, con il programma “Rock and Talk” condotto insieme ad Antonello Piroso e Dr. Feelgood. Ma vanta anche altre esperienze in radio, ad esempio ha lavorato in Radio Capital, oltre ad essere un noto articolista e ad avere un passato come autore nel mondo della televisione.

LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA DI MASSIMO COTTO

Il debutto di Massimo Cotto in radio risale agli anni ’80, ma poi ha costruito una lunga carriera per alcune emittenti radiofoniche tra le più note in Italia come Rai Radio1, oltre a Radio Capital. La radio non è la sua unica passione, infatti in parallelo è diventato autore di programmi tv anche prestigiosi, ad esempio ha lavorato per Sanremo nel 2010, in occasione dell’edizione condotta da Antonella Clerici, e a The Voice of Italy, occupandosi di Mara Maionchi e Piero Pelù.

Ma ha lavorato anche a delle biografie, per le quali ha collaborato con artisti del calibro di Ligabue, Luca Carboni e Renato Zero. A ciò si aggiunge il lavoro di giornalista, infatti scrive attualmente per Il Messaggero. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con l’attrice Chiara Buratti, matrimonio celebrato nel 2006 e a cui ha partecipato, tra gli altri, Francesco Renga come testimone di nozze.