Niels Rodin, chi è?/ L’agrumicultore che ha lasciato la banca per la sua passione

Chi è Niels Rodin

Niels Rodin è tra gli ospiti della puntata di oggi, 23 gennaio 2020, di Masterchef Italia 9. Noto come l’agrumicultore proporrà ai protagonisti del talent cook show la sua passione per gli agrumi che trovano in Italia uno dei paesi che ne produce di più e delle migliori qualità. L’uomo ha illustri origini visto che è un discendente del noto scultore Auguste Rodin. La sua carriera professionale parte dalla banca dalla quale decide di licenziarsi per seguire la sua vera passione, gli agrumi appunto. Una scelta particolare che ha permesso di aprire una vera e propria strada in questo senso.

Da quel giorno ad oggi li coltiva in Svizzera ed è diventato famoso per il suo estro in questo senso. Oltre alla sua passione per questi splendidi frutti i giudici da Niels Rodin vorranno tirar fuori la storia di un uomo in carriera che abbandona tutto per dedicarsi a quello per il quale si sente veramente nato. Una scelta che potrebbe essere d’esempio a molti dei cuochi amatoriali in cerca di un’affermazione in un campo diverso da quello di competenza. Sarà interessante vedere come questi si confronterà con i presenti e se avrà la forza di trasmettere tutte le sue emozioni.

