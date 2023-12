Nigel Farage, grande successo al reality show Uk/ Ora un ritorno in politica? “Mai dire mai”

Nigel Farage, ex politico della Gran Bretagna, si è reinventato un personaggio dello spettacolo, raggiungendo una fama senza precedenti. Come riferisce l’Ansa attraverso il sito della stessa agenzia di stampa, in occasione dell’ultima edizione del reality show ‘I’m A Celebrity Get Me Out Of Here’, popolare show in onda su Itv, e molto simile all’Isola dei famosi, ha ottenuto il terzo posto assoluto e soprattutto una visibilità davvero importante. Visto il grande e per certi versi inatteso exploit, Nigel Farage non esclude un possibile ritorno in politica: “Mai dire mai, non posso prevedere quello che accadrà”, le parole dello stesso, già anchorman tv presso il canale Gb News, intervistato dai microfoni del programma Good Morning Britain.

Ha comunque precisato che nel caso in cui dovesse rivestire i panni da politico non lo farà sicuramente presso il partito conservatore dell’attuale primo ministro britannico, Rishi Sunak, che secondo lo stesso Farage è destinato alla “sconfitta totale” in vista delle elezioni politiche in Gran Bretagna previste fra la fine del 2024 e l’inizio dell’anno seguente. Farage, come specifica l’Ansa, avrebbe diversi ammiratori presso le fila della destra Tory, soprattutto fra coloro che chiedono una linea più dura sull’immigrazione rispetto a quella di Sunak.

NIGEL FARAGE E LE DIFFICILI PROVE SUPERATE NEL REALITY SHOW UK

Nel corso del reality è stato abile a superare prove davvero ostiche, come sopravvivere nella giungla australiana fra insetti e serpenti, ma anche cibandosi di prodotti disgustosi. La stessa strada era stata tentata in precedenza da Matt Hancock, ex ministro della Sanità del governo conservatore fino alla metà del premierato di Boris Johnson, che era sempre giunto al terzo posto del reality show in questione (edizione 2022), ma perdendo in credibilità secondo quanto sottolineato dall’Ansa.

Da segnalare infine che in questi giorni il Times ha svelato il nome della donna “segreta” degli ultimi 20 anni di Farage, una 44enne francese seguace del partito di destra Debout La France di nome Laure Ferrari. Si tratterebbe di un ulteriore indizio circa un possibile ritorno sulla scena politica.

