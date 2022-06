Nigeria, attacco a chiesa: oltre 50 morti, molti bambini/ “Rapiti sacerdote e fedeli”

Una chiesa cattolica sotto attacco nel sudovest della Nigeria. Uomini armati hanno aperto il fuoco contro i fedeli, uccidendo diverse persone, tra cui diversi bambini. Ne parlano diversi media locali, secondo cui ci sarebbero almeno 50 morti. Da una prima ricostruzione è emerso che il commando avrebbe anche fatto uso di esplosivi. Il deputato locale Ogunmolasuyi Oluwole ha raccontato che gli uomini armati hanno fatto irruzione nella chiesa di San Francesco, nello stato di Ondo, mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste. Anche lui ha parlato di diversi bambini tra le vittime.

Il medico di un ospedale locale, le cui parole sono state citate da Reuters, ha dichiarato che «diversi fedeli sono arrivati privi di vita». Stando a quanto riportato dalla Bbc, gli assalitori avrebbero anche rapito delle persone. Il Corriere della Sera cita il sacerdote e alcuni fedeli che stavano assistendo alla messa.

Lo Stato di Ondo è uno dei più pacifici della Nigeria ed è stato poco coinvolto dall’ondata di violenza jihadista che purtroppo da anni insanguina da anni il Paese africano. Infatti, mentre la maggior parte della Nigeria deve fare i conti con problemi di sicurezza, tra cui l’estremismo islamico, Ondo è nota come una delle aree solitamente più “tranquille”.

I terroristi, dunque, hanno sparato all’impazzata, subito dopo hanno fatto esplodere un ordigno all’interno della chiesa in Nigeria. Il governatore dello Stato di Ondo, Arakunrin Akeredolu, ha parlato di un «attacco vile e satanico». Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale di morti e feriti. Per quanto riguarda questi ultimi, alcuni di essi sono stati trasportati in gravissime condizioni in ospedale. I numeri, dunque, si rincorrono. Per l’agenzia di stampa Associated Press le vittime potrebbero essere decine, tra cui molti bambini. Per The Nation Newspaper, quotidiano di Lagos, le vittime sarebbero almeno 50. Secondo un altro quotidiano, Vanguard news, sarebbero 25 i morti.

I am deeply saddened by the unprovoked attack and killing of innocent people of Owo, worshiping at the St. Francis Catholic Church, Today.

The vile & satanic attack is a calculated assault on the peace-loving people of Owo Kingdom who have enjoyed relative peace over the years. pic.twitter.com/30fMbfnOxc

— Arakunrin Akeredolu (@RotimiAkeredolu) June 5, 2022