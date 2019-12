Nigeria, strage di cristiani: 11 morti/ Isis vendica al-Baghdadi nel giorno di Natale

Strage di cristiani in Nigeria, 11 morti nel Nord-Est del Paese. A rivendicare gli omicidi è stato lo Stato islamico con un video diffuso in rete: un gruppo jihadista legato all’Isis ha diramato su Amaq il filmato in cui 11 uomini bendati vengono fucilati e pugnalati dai miliziani dell’Iswap (Provincia dell’Africa Occidentale dello Stato Islamico) in una località non meglio identificata. Il giornalista Ahmad Salkida ha spiegato che la strage è avvenuta nel giorno di Natale e nel filmato c’è un indizio in più: «Li abbiamo uccisi per vendicare la morte dei nostri leader, tra cui Abu Bakr al-Baghdadi e Abul Hasan Al Muhajir, in Iraq e Siria», ha affermato uno dei terroristi. Come spiega Repubblica, i terroristi affermano di avere ancora due ostaggi.

STRAGE DI CRISTIANI IN NIGERIA, 11 MORTI

Tg Com 24 spiega che l’Iswap – Stato islamico nell’Africa dell’ovest – deriva da una scissione del gruppo Boko Haram ed ha prestato fedeltà al Califfato. La strage dei cristiani nigeriani «è un messaggio ai cristiani del mondo intero», ha affermato uno dei terroristi incappucciati. Repubblica ricorda che l’Onu recentemente ha condannato la pratica crescente dei gruppi armati di allestire checkpoint che prendono di mira civili nel Nord-Est del Paese. Appena quattro giorni fa, alcuni membri dell’Iswap hanno ucciso sei soldati nigeriani in un attacco a un convoglio militare. Qualche ora dopo, in un’altra zona, sono state uccise altre sei persone nel corso di un blocco di un grande asse viario.

