Nikita Pelizon vs Barbascura X “Pezzo di mer*a! E’ morto”/ È scontro a Pechino Express!

Nikita Pelizon “Barbascura X è un pezzo di mer*a!”

Nella seconda puntata di “Pechino Express 2022” c’è stato un “giallo”. Durante la prima prova Helena Prestes e Nikita Pelizon (“Italia-Brasile”) hanno accusato “Gli scienziati” Barbascura X e Andrea Boscherini di aver rubato la loro busta. La lettera era importante perchè al suo interno c’era scritta la destinazione. Nikita Pelizon ha addirittura dichiarato: “Se non mi chiede scusa per me è morto. E’ un pezzo di mer*a. E’ ufficiale!”. Le coppie non si sono chiarite, prese dalla corsa al traguardo, ma questa vicenda è stata decisiva perchè poi Nikita Pelizon e Helena Prestes sono arrivate ultime a destinazione.

Barbascura X risponde alle accuse di Nikia Pelizon

Dopo aver visto il profilo ufficiale Instagram di “Pechino Express 2022” pubblicare la clip riassuntiva il momento incriminato, Barbascura X ha risposto al post provando a giustificarsi, o meglio a negare le accuse: “Ci tengo a sottolineare che avevo perso la mia busta e la stavo cercando a terra. Ero convinto che fosse la mia. Infatti appena ci hanno detto di non avere più la busta le abbiamo dato il nome tipo immediatamente (ovviamente è stato tagliato). Sono, siamo così cattivi lo giuro ahah”.

