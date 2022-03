Pechino Express 2022, 2a puntata/ Diretta, concorrenti e eliminati: seconda tappa in Turchia

Pechino Express 2022, seconda puntata 17 marzo

Questa sera, giovedì 17 marzo, alle 21.25 su Sky e in streaming su NOW – sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – va in onda la seconda puntata di “Pechino Express 2022”, sulla Rotta dei Sultani, condotta da Costantino Della Gherardesca. Dopo la prima eliminazione di Anna Ciati e Giulia Paglianiti, “Le TikToker” sono nove le coppie rimaste in gara: Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

Seconda tappa di Pechino Express 2022: in Turchia

Settimana scorsa i concorrenti di “Pechino Express 2022” hanno affrontato la prima tappa in Turchia: 226 km con partenza da Mustafapasa, nel cuore della Cappadocia, per arrivare prima nella città sotterranea di Mazi, dove hanno affrontato la prova immunità, e poi a Sultanhani, nell’imponente caravanserraglio locale. I vincitori della prima tappa sono stati i Pazzeschi, Victoria Cabello e Paride Vitale, che hanno deciso di dare una seconda chance agli Atletici, eliminando quindi le TikToker. Il viaggio delle nove coppie in gara riprende in Turchia: 446 km da Konya al Lago di Egirdir, fino al traguardo nell’area archeologica di Pamukkale. I concorrenti, provvisti solamente di uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, partiranno da Konya, città sull’altopiano dell’Anatolia capitale del Sultanato di Rum. La prova immunità sarà ambientata sul Lago di Egerdir, luogo di villeggiatura amatissimo in Turchia. La meta finale sarà Pamukkale, luogo dagli scenari naturalistici mozzafiato e sede di antiche rovine ellenico-romane. Qui saranno svelate la coppia vincitrice e la coppia a rischio eliminazione.

Il successo della nuova edizione di Pechino Express

Dopo le tappe turche, le coppie proseguiranno la loro avventura in Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale nella città del futuro incanto, Dubai. Per un totale di 7000 km. Il debutto della nuova stagione di “Pechino Express 2022”, per la prima volta su Sky, ha registrato su Sky Uno/+1 e on demand 433mila spettatori medi e una share dell’1,4% (con 873mila contatti). Sui social l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è rimasto al vertice della classifica degli show più commentati del prime-time durante la serata di giovedì scorso e per tutta la notte. Per scoprire tutte le curiosità e gli approfondimenti della nuova edizione di “Pechino Express“ è on line il nuovo sito ufficiale pechinoexpress.sky.it.

