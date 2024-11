Nilia Sole, chi è la moglie di Patrizio Oliva: dal primo incontro al matrimonio

Campione di boxe e vincitore di numerosi trofei a livello nazionale ed internazionale, Patrizio Oliva vanta una ricca carriera sportiva ma conta diversi successi anche nel suo privato, dall’amore per la moglie a quello per i figli. La vita sentimentale e privata dell’ex pugile è molto riservata ma, allo stesso tempo, di lui si conoscono diverse informazioni inerenti alla donna che sta ormai da circa 40 anni al suo fianco e con la quale ha costruito una bellissima famiglia.

Si tratta di Nilia Sole, moglie di Patrizio Oliva, anche lei appassionata di sport ed entrambi classe 1959. La coppia si è conosciuta nel 1983 e, come raccontato dal campione, galeotto fu l’incontro su un set dove veniva realizzata la copertina di un suo disco, essendo anche cantante oltre che pugile; dopo il primo incontro, sono convolati a nozze nel 1991. Lui appassionato di boxe, lei di judo con tanto di riconoscimenti internazionali, sino a diventare insegnante di Scienze motorie presso una scuola superiore.

Patrizio Oliva e i 4 figli: il primogenito è nato da un precedente matrimonio

Patrizio Oliva è diventato per 4 volte papà nel corso della sua vita. Da un precedente matrimonio con l’ex moglie ha avuto il primo figlio Ciro, che oggi ha circa 40 anni, mentre dal matrimonio con la moglie Nilia Sole sono nate 3 figlie, Alessandra, Marzia e Martina; Alessandra lavora come vice-ambasciatrice italiana in Ghana, Marzia opera in MSC Crociere mentre l’ultima figlia, Martina, lavora a Innovaway, una società di consulenza, informatica e comunicazione digitale.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel marzo 2024, Oliva aveva così parlato dei suoi figli e, nello specifico, del rapporto con Ciro che dopo la separazione con l’ex moglie crebbe assieme alla madre: “Ho quattro figli. Soltanto il primo è un maschio. Si chiama Ciro, in omaggio a mio fratello. Ha 40 anni, vive a Lione. È nato dal primo matrimonio. Mentre le tre ragazze sono arrivate con le mie seconde nozze. Ho faticato assai con lui. Non mi perdonava il divorzio da sua madre. Non ci siamo parlati per molto tempo. È da poco che abbiamo ritrovato un rapporto. E non voglio perderlo“.