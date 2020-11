Nina Moric “Fabrizio Corona sposato con donna di 50 anni”/ “Con Mariana Rodriguez..”

Nina Moric e Fabrizio Corona continuano a portare avanti la loro diatriba tra colpi proibiti sui social e sfuriate in tv e anche oggi è successo lo stesso con l’attacco della modella che arriva dritto dritto da Instagram. E’ proprio sui social che la modella va all’attacco del suo ex rivelando quelli che, secondo lei, sono dettagli della sua vita privata che nessuno conosce a cominciare da un presunto matrimonio che Corona avrebbe con una donna più grande di lui e, inoltre, un triangolo amoroso che vedremo dall’altro capo la bella Mariana Rodriguez. In particolare, l’ex moglie di Fabrizio Corona attacca: “Tra l’altro è sposato con una signora di 50 e passa anni e in questo momento ha una relazione con Mariana Rodriguez, questa è la verità e la verità vince sempre. Lui sta con la Rodriguez ed è sposato”.

Nina Moric e Fabrizio Corona ancora in lotta sui social: lui è sposato con una donna di 50 anni?

Nina Moric rivela poi che non ha più dei follower per colpa di Fabrizio Corona che continua ad infamarla e quindi ad istigare la gente contro di lei. Poi con il sorriso e ripercorrendo anche la questione triangolo dell’ex marito continua: “Male non fare paura non avere. L’infamia è un marchio che non ti togli nemmeno da morto. Le ingiurie che ha detto su di noi non ci toccano minimamente, ma a te potrebbe toccarti se la gente sapesse la verità su di te?! Ops”. Le sue rivelazioni poi continuano sui social con la pubblicazione di un pagliaccio che suona la trombetta proprio facendo il verso all’ex marito che, a suo dire, sta infamando tutta Italia, lei compresa, per il lancio del suo nuovo libro.



