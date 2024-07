Nina Moric: il nuovo fidanzato è Daniele Radini Tedeschi, ex naufrago Isola dei famosi 2024?/ Gossip bomba

Daniele Radini Tedeschi è il nuovo fidanzato di Nina Moric? Gossip acceso sull’ex naufrago dell’Isola dei famosi 2024

È ritornata al centro del gossip Nina Moric con il suo nuovo fidanzato Daniele Radini Tedeschi, o meglio presunto perché non c’è nessuna conferma da parte dei diretti interessati. A lanciare il gossip è Dagospia. “Nina Moric, dopo una breve pausa, è stata di nuovo beccata con Daniele Radini Tedeschi, critico d’ arte e ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Sguardi languidi e tenere carezze alla festa di un amico” scrive il giornalista Ivan Rota. In realtà si tratterebbe di un ritorno di fiamma visto che i due hanno avuto un flirt nel 2023.

Stando a quanto riportato da Dagospia è certo che il nuovo fidanzato di Nina Moric è l’ex concorrente dell’Isola dei famosi 2024 Daniele Radini Tedeschi. I due in passato hanno avuto una breve relazione. Era stato il magazine Chi, infatti, il primo ha lanciare il gossip su loro due. Nina Moric era stata avvistata per le strade di Milano insieme alla sua nuova Daniele Radini Tedeschi e ad un primo sguardo, i due sembrano davvero felici. E poi ha aggiunto che la modella croata sembrava felice e serena pronta per una nuova vita. La relazione non durò ma adesso sempre che i due siano pronti a riprovarci.

Nina Moric e Daniele Radini Tedeschi stanno insieme? Gossip acceso sul ritorno di fiamma

Nina Moric dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona da cui è nato il figlio Carlos che oggi ha 23 anni ha avuto sempre relazioni tormentate e instabili. Dopo la fine del matrimonio con l’ex re dei paparazzi, ha sposato con rito buddista il manager Massimiliano Dossi ma anche questa relazione durò molto poco. In seguito si è unita al personaggio televisivo Luigi Maria Favoloso. Relazione contraddistinta da alti e bassi spesso finita al centro del gossip ma che si è conclusa nel 2020 con un’accusa di violenza domestica. Di recente è finita al centro del gossip per un presunto flirt con Stefano, commissioning manager e ingegnere edile che lavora tra Roma e Milano. L’uomo ha postato uno scatto mentre erano al Bulgari Hotel del capoluogo lombardo: sono seduti e sorridono felici all’obiettivo. In un’altra foto i due appaiono uniti uno di fronte all’altra con le labbra che si sfiorano: immagine che non lascia spazio all’immaginazione. Adesso invece stando a quanto riportato Dagospia il nuovo fidanzato di Nina Moric è Daniele Radini Tedeschi.











