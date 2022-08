Nina Moric lontana dal figlio Carlos: compleanno solo con papà Fabrizio/ Lei: “Mi manchi da impazzire”

Nina Moric lontana dal figlio Carlos nel giorno del suo compleanno

Nina Moric lontana dal figlio Carlos Maria, anche nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo, figlio che Nina ha avuto con Fabrizio Corona, festeggia oggi 20 anni e per l’occasione suo padre ha organizzato per lui una festa total white, una cena privata con gli amici a cui, però, Nina non ha preso parte. I rapporti con Fabrizio, d’altronde, continuano a non essere idilliaci. La Moric, addirittura, pare non riesca a vedere suo figlio, motivo che spiegherebbe la loro lontananza in queste settimane.

Nina ha comunque voluto fare i suoi auguri al figlio su Instagram, sperando gli arrivino: “Voglio che tu sappia che finché vivrò, sarai sempre nel mio cuore. SEI VIVO, DENTRO TI RESPIRO. – ha scritto la donna – Buon compleanno! Ti amo con tutto il cuore. Mi manchi da impazzire. Per tutta la felicità e i dolori che abbiamo avuto, prego che tu possa goderti il tuo compleanno come nessun altro”

Carlos Corona, festa di compleanno solo con papà Fabrizio

Anche Fabrizio, pubblicando uno scatto insieme al figlio Carlos, ha voluto fargli una dedica social, scrivendo: “Non importa quello che è stato, non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà, ciò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista, che illumini tutto ciò che ti circonda e che ami follemente tutta la tua famiglia. Tutta. Auguri amore mio!” Nessun cenno poi di Carlos alla mamma: il ragazzo ha comunque voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri, vicini e lontani.

